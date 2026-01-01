2026 cực sôi động của thể thao Việt Nam: Từ ASEAN Cup đến ASIAD, Asian Cup

Năm 2026 được dự báo là một năm đầy sôi động của thể thao Việt Nam. Không chỉ dừng lại ở các sân chơi khu vực, trọng tâm của năm nay dồn vào những đấu trường lớn mang tầm châu lục và thế giới.

Điểm nhấn lớn nhất trong năm chính là ASIAD 20 (Đại hội Thể thao châu Á) diễn ra từ ngày 19/9 đến 4/10 tại Nagoya, Nhật Bản. Đây là đấu trường khắc nghiệt nhất chỉ sau Olympic, nơi đoàn thể thao Việt Nam sẽ phải cạnh tranh với những cường quốc như Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc.

Nếu các môn Olympic là cuộc đua của những cá nhân xuất sắc, thì bóng đá năm 2026 sẽ là hành trình kết nối cảm xúc của hàng triệu người hâm mộ với lịch trình thi đấu dày đặc của các cấp độ đội tuyển.

2026 có nhiều sự kiện thể thao quan trọng (Ảnh: PH)

Chiến dịch U23 châu Á và Asian Cup

Ngay từ những ngày đầu năm, U23 Việt Nam sẽ lĩnh ấn tiên phong tại VCK U23 châu Á 2026 tổ chức ở Ả Rập Xê Út. Trận ra quân gặp U23 Jordan vào ngày 6/1/2026 được coi là thử thách đầu tiên để đánh giá sự chuyển giao thế hệ của bóng đá nội. Ngay sau đó, vào tháng 3, đội tuyển quốc gia sẽ bước vào giai đoạn quyết định của Vòng loại Asian Cup 2027, với trận "đại chiến" gặp Malaysia vào ngày 31/3, trận đấu mang tính chất sống còn để giành vé dự VCK châu lục.

Điểm đặc biệt nhất trong năm nay là ASEAN Cup 2026. Thay vì diễn ra vào cuối năm như truyền thống, giải vô địch Đông Nam Á dự kiến được tổ chức vào mùa hè (tháng 7 và tháng 8). Việc thay đổi thời gian này đòi hỏi các cầu thủ phải điều chỉnh điểm rơi phong độ và thích nghi với thời tiết nắng nóng gay gắt. Mục tiêu của đội tuyển Việt Nam chắc chắn là chức vô địch.