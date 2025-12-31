Xạ thủ ngầu nhất Việt Nam Trịnh Thu Vinh vượt Đình Bắc trở thành VĐV xuất sắc nhất năm 2025

Xạ thủ Trịnh Thu Vinh đã vươn lên vị trí số một trong cuộc bầu chọn "Vận động viên, Huấn luyện viên tiêu biểu toàn quốc năm 2025".

Theo kết quả vừa được Cục Thể dục Thể thao Việt Nam công bố, ở hạng mục vận động viên tiêu biểu, Trịnh Thu Vinh đứng đầu với số điểm ấn tượng 1.272. Xạ thủ sinh năm 2000 khép lại một năm thi đấu thăng hoa khi giành 4 huy chương vàng, phá 3 kỷ lục tại SEA Games 33, đồng thời duy trì phong độ ổn định ở các giải đấu quốc tế.

Trịnh Thu Vinh xuất sắc nhất năm 2025 (Ảnh: FBNV)

Xếp sau là "nữ hoàng điền kinh" Nguyễn Thị Oanh. Nguyễn Thị Oanh vẫn khẳng định đẳng cấp khi mang về các tấm huy chương vàng ở cự ly 5.000m, 10.000m và 3.000m chướng ngại vật tại SEA Games 33.

Nguyễn Đình Bắc đứng thứ ba trong danh sách, ghi dấu ấn đậm nét với vai trò trụ cột của U22 Việt Nam trên hành trình giành huy chương vàng SEA Games 33 và chức vô địch U23 Đông Nam Á.

Những vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về Nguyễn Thị Hương (canoeing) với thành tích nổi bật ở đấu trường châu Á và huy chương vàng SEA Games 33; kình ngư Nguyễn Huy Hoàng với 2 huy chương vàng SEA Games cùng các kết quả tích cực ở sân chơi khu vực và châu lục.

Danh sách tốp 10 vận động viên tiêu biểu còn có Hoàng Thị Mỹ Tâm (karate), Nguyễn Thị Ngọc (điền kinh), Đặng Ngọc Xuân Thiện (thể dục dụng cụ), Lại Lý Huynh (cờ tướng) và Bùi Thị Kim Anh (điền kinh).

Ở hạng mục huấn luyện viên tiêu biểu, HLV Kim Sang-sik dẫn đầu sau một năm thành công rực rỡ cùng bóng đá Việt Nam, với các danh hiệu huy chương vàng SEA Games 33, vô địch U23 Đông Nam Á và ASEAN Cup 2024 cùng đội tuyển nam U22 Việt Nam.

Xếp sau ông Kim Sang-sik là các huấn luyện viên Trần Quốc Cường (bắn súng), Nguyễn Hoàng Vũ (bơi), Mai Đức Chung (bóng đá nữ) và Nguyễn Tuấn Kiệt (bóng chuyền nữ), những người có đóng góp quan trọng vào thành tích của các đội tuyển quốc gia trong năm 2025.

Ở hạng mục Đội thể thao tiêu biểu, đội tuyển bóng đá nam U22 Việt Nam đứng đầu danh sách bầu chọn. Các vị trí tiếp theo thuộc về đội tiếp sức 4x400m nữ điền kinh, đội tuyển cầu mây 4 nữ và đội tuyển bóng ném nữ bãi biển.

Trong khi đó, ở hạng mục vận động viên thể thao người khuyết tật tiêu biểu, cuộc đua khá sít sao về điểm số. Dẫn đầu là VĐV Vi Thị Hằng (bơi), tiếp đến là Lê Văn Công (cử tạ), Trần Thị Bích Thủy (cờ vua), Trần Văn Tuấn (điền kinh) và Nguyễn Thị Kiều (điền kinh).

Ở hạng mục huấn luyện viên thể thao người khuyết tật tiêu biểu, HLV Nguyễn Đăng Viễn (bơi) được bình chọn cao nhất, theo sau là HLV Đặng Văn Phúc (điền kinh) và Bùi Quang Vũ (cờ vua).