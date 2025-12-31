Dàn VĐV vừa dự SEA Games Nguyễn Thị Oanh, Thu Hà tranh tài tại giải bán marathon Quốc tế Việt Nam

Ngày 31/12, Liên đoàn Điền kinh Việt Nam đã phối hợp cùng UBND TP Hà Nội tổ chức họp báo công bố Giải bán marathon Quốc tế Việt Nam 2026 tài trợ bởi Herbalife (Vietnam International Half Marathon 2026 powered by Herbalife – VIHM powered 2026 by Herbalife). Giải sẽ chính thức diễn ra vào sáng ngày 1/1/2026, mở màn cho chuỗi hoạt động thể thao – văn hóa chào đón năm mới của Thủ đô.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Mạnh Hùng - Tổng thư kí Liên đoàn điền kinh Việt Nam chia sẻ: "Giải bán marathon Quốc tế Việt Nam nhằm lan tỏa tinh thần chạy bộ, đặc biệt trong ngày đầu xuân năm mới. Giải chạy là dịp để trao đổi văn hóa, giới thiệu hình ảnh đất nước Việt Nam đến bạn bè quốc tế, góp phần thúc đẩy tiềm năng kinh tế.

Liên đoàn điền kinh hướng đến tổ chức giải đấu bán marathon số 1 Việt Nam, mời Liên đoàn điền kinh châu Á về giám sát và mời các vận động viên quốc tế các nước tham dự.Hiện tại, Ban tổ chức đã tiến hành đo đạc đường đua, đảm bảo các thông số, đạt chuẩn giải quốc tế. Thông qua giải đấu, ban tổ chức sẽ trích 5% tiền bán BIB để đóng góp vào quỹ phát triển phong trào chạy bộ Việt Nam".

Họp báo công bố Giải bán marathon Quốc tế Việt Nam 2026 (Ảnh: VIHM)

Ông Hùng cho biết, giải bán marathon Quốc tế Việt Nam 2026 quy tụ nhiều vận động viên của đội tuyển điền kinh Việt Nam vừa trở về từ SEA Games 33 như Nguyễn Thị Oanh, Nguyễn Trung Cường hay Hoàng Nguyên Thanh, Đoàn Thu Hằng, Lương Đức Phước...

Giải năm nay sẽ diễn ra từ sáng sớm ngày 1/1, có điểm xuất phát và về đích tại Hồ Thiền Quang (Hà Nội, với các cự lý 21km, 10km, 5km cùng nội dung gia đình thể thao, thu hút 7.000 vận động viên tham dự.

Một trong những điểm đáng chú ý là tổng giá trị giải thưởng tăng từ 550 triệu đồng lên gần 600 triệu đồng, cùng việc điều chỉnh cơ cấu thi đấu nhằm gia tăng trải nghiệm cho vận động viên.