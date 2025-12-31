Đoàn Văn Hậu cùng loạt tuyển thủ xây biệt thự chục tỷ năm 2025, nhưng sổ đỏ phố cổ của Duy Mạnh mới oách!

Không chỉ ghi dấu ấn trên sân cỏ, dàn tuyển thủ Việt Nam còn khiến dân mạng "mắt chữ A mồm chữ O" với khối tài sản bất động sản ngày càng đồ sộ. Từ biệt thự hoành tráng ở quê nhà đến nhà phố vị trí đắc địa giữa lòng Hà Nội, nhiều cái tên quen mặt của ĐT Việt Nam đang bước vào giai đoạn "đỉnh cao sự nghiệp - vững vàng hậu phương" khiến ai cũng phải trầm trồ.

Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My xây biệt thự mấy chục tỷ sang chảnh nhưng gây tranh cãi vì nội thất

Sau khi kết hôn và bước vào cuộc sống gia đình, hậu vệ Đoàn Văn Hậu cùng bà xã - Top 10 Hoa hâ Doãn Hải My - đã xây cho mình một biệt thự hoành tráng nằm trong khu đô thị cao cấp Vinhomes Ocean Park (Gia Lâm, Hà Nội), được đánh giá là tổ ấm sang trọng với giá trị mấy chục tỷ đồng. Căn nhà rộng khoảng 90 m², 4 tầng, thiết kế hiện đại với tông màu kem ấm. Trước đó, hai vợ chồng cũng đã rao bán căn hộ cũ tại Hà Nội với giá gần 9 tỷ đồng để chuyển về biệt thự mới này.

Biệt thự sang chảnh nhà Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My gây sốt MXH (Ảnh: FBNV)

Căn biệt thự nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý trên MXH khi Văn Hậu - Hải My tổ chức tiệc tân gia và chia sẻ hình ảnh trên mạng xã hội. Những góc nội thất sang trọng, không gian phòng khách rộng lớn, sofa cỡ lớn và các chi tiết được trang trí chỉn chu khiến nhiều người khen ngợi gu thẩm mỹ của gia chủ.

Tuy nhiên, cũng không ít ý kiến trái chiều xuất hiện sau khi một số video house-tour được đăng tải. Nhiều cư dân mạng bàn luận về nội thất và phối màu trong nhà, cho rằng một vài chi tiết như chọn đá ốp, bộ bàn trà hay sự pha trộn giữa gỗ nâu với tông trắng - xám chưa thật sự hài hòa, khiến tổng thể mất đi nét sang trọng như kỳ vọng. Có người thậm chí nói rằng nội thất "chưa xứng với giá trị ngôi nhà", trong khi nhiều bình luận khác lại bảo vệ gu thẩm mỹ trẻ trung của cặp đôi.

Vợ chồng Văn Hậu - Hải My hạnh phúc trong căn biệt thự mới (Ảnh: FBNV)

Dù vậy, phần đông vẫn đánh giá ngôi biệt thự là bước tiến lớn trong cuộc sống của cặp đôi cầu thủ - mỹ nhân, đồng thời phản ánh sự ổn định sau nhiều năm dồn tâm sức cho sự nghiệp.

Thành Chung - Tố Uyên dọn về biệt thự "xịn sò" để con trai có không gian chạy nhảy

Không chỉ nổi tiếng trên sân cỏ với vai trò trung vệ "đắt giá" của Hà Nội FC và tuyển Việt Nam, cầu thủ Nguyễn Thành Chung trong năm 2025 đã có một cột mốc mới cùng bà xã Tố Uyên khiến người hâm mộ phải choáng. Cặp đôi khoe cơ ngơi mới chuẩn biệt thự tại Hà Nội - một trong những tổ ấm sang trọng và tiện nghi bậc nhất trong dàn sao bóng đá hiện nay.

Hội tuyển thủ thân thiết đến ăn tân gia nhà Thành Chung - Tố Uyên (Ảnh: FBNV)

Theo đó, vợ chồng Thành Chung xây dựng một biệt thự rộng rãi ở một khu đô thị cao cấp tại Hà Nội, được thiết kế hiện đại với ba tầng ở, kèm sân thượng và sân vườn rộng. Mặt tiền nhà sơn trắng tinh tế, nhiều cửa kính lớn đón ánh sáng tự nhiên, tạo cảm giác vừa sang trọng vừa thoáng đãng. Bên ngoài biệt thự có một khu vườn rộng, xích đu thư giãn cho gia đình, hồ cá Koi ở góc sân và bể bơi nhỏ bên hông nhà - những chi tiết làm nên điểm nhấn cho không gian sống sang trọng. Nội thất bên trong được hoàn thiện với tông kem nhã nhặn kết hợp chi tiết màu đen, tạo tổng thể hài hòa, tinh tế.

Cận cảnh biệt thự nhà Thành Chung - Tố Uyên (Ảnh: FBNV)

Theo nhiều nguồn tin, biệt thự mới của Thành Chung và bà xã có giá trị đầu tư lên tới hàng chục tỉ đồng, thể hiện mức sống ổn định và gu chọn nhà đẹp của cặp đôi sau khi chào đón con trai đầu lòng. Trước khi xây biệt thự này, gia đình anh sống trong một căn hộ cao cấp rộng 131 m² ở Hà Nội, được rao bán khoảng 11,5 tỷ đồng để dọn về nhà mới.

Ngay khi những hình ảnh đầu tiên của biệt thự được chia sẻ trên mạng xã hội, nhiều người hâm mộ và bạn bè đồng đội như Đoàn Văn Hậu, Hà Đức Chinh… đã gửi lời chúc mừng tới Thành Chung - Tố Uyên. Dân mạng cũng bàn tán sôi nổi về không gian "đẳng cấp" và phong cách phối thiết kế tươi sáng, hiện đại.

Đỗ Hùng Dũng âm thầm xây biệt thự chục tỷ giữa khu đô thị cao cấp cho gia đình

Không chỉ nổi tiếng với vai trò tiền vệ chững chạc và từng là đội trưởng ĐT Việt Nam, Đỗ Hùng Dũng còn khiến dân mạng xôn xao với những bất động sản đáng chú ý mà anh sở hữu cho gia đình - thể hiện sự bền vững về tài chính và chuẩn "người đàn ông của gia đình" sau nhiều năm thi đấu đỉnh cao.

Đỗ Hùng Dũng giới thiệu căn nhà mới đang trong quá trình thi công hồi tháng 5/2025 (Ảnh: FBNV)

Gia đình Hùng Dũng gần đây đã chuyển về sống trong ngôi biệt thự liền kề 4 tầng mới xây tại một khu đô thị cao cấp ở Hưng Yên - nơi được đánh giá là đầy đủ tiện ích từ công viên, khu vui chơi, thể thao cho đến bể bơi và trạm sạc xe điện.

Trước đó, vào năm 2022, Hùng Dũng từng gây chú ý khi tậu một căn nhà 5 tầng trị giá hơn 10 tỷ đồng ở Hà Nội để làm quà tặng bố mẹ - một hành động khiến nhiều người ngưỡng mộ vì thể hiện lòng hiếu thảo và sự tích luỹ bền vững từ nghề bóng đá.

Hùng Dũng từng đón HLV Park Hang-seo đến thăm căn biệt thự của gia đình (Ảnh: FBNV)

Biệt thự mới của gia đình Hùng Dũng nằm ở vị trí gần đường vành đai, cách trung tâm Hà Nội khoảng 30 phút lái xe - thuận lợi để Hùng Dũng di chuyển cho việc tập luyện và thi đấu cùng CLB Hà Nội FC. Khu đô thị này cũng có đầy đủ công viên, khu thể thao và dịch vụ cao cấp - phù hợp để xây dựng một cuộc sống thoải mái cho gia đình.

Việc sở hữu hai bất động sản giá trị - một vừa là nhà riêng tặng bố mẹ, một là biệt thự mới đang hoàn thiện - cho thấy Hùng Dũng không chỉ ổn định về tài chính mà còn rất chú trọng xây dựng nền tảng vững chắc cho gia đình sau nhiều năm cống hiến cho bóng đá.

Đỗ Duy Mạnh - "Oách" nhất: Nhà mặt phố cổ Hà Nội giá vài chục tỷ, "đắt xắt ra miếng"

Nếu loạt tuyển thủ khác chọn biệt thự đô thị sang trọng, thì Đỗ Duy Mạnh - đội trưởng tuyển Việt Nam - lại gây chú ý với món bất động sản cực "đỉnh" ngay tại trung tâm phố cổ Hà Nội - nơi đất vàng hiếm có và giá trị đắt đỏ bậc nhất Thủ đô.

Thay vì biệt thự khu đô thị, Duy Mạnh cùng vợ - tiểu thư Nguyễn Quỳnh Anh - quyết định "chốt đơn" nhà mặt phố cổ Hà Nội nằm gần chợ Hàng Da và phố Hà Trung - khu vực được người dân thủ đô ví von là đất vàng, giá đắt như vàng ròng. Đây là một trong những vị trí bất động sản hot nhất ở Hà Nội, vốn được săn đón bởi giới doanh nhân và tài phiệt vì giá trị tăng mạnh hàng năm.

Vợ chồng Duy Mạnh khiêu vũ trong biệt thự đang xây dựng (Ảnh: TTNV)

Cuối tháng 6/2025, Duy Mạnh đăng tải hình ảnh lễ khởi công xây dựng căn nhà trên trang cá nhân, ngay lập tức khiến người hâm mộ xôn xao. Dù mới ở giai đoạn đầu, cư dân mạng đã liên tục bình luận và đồn đoán về giá trị, quy mô của tổ ấm mới này. Ngôi nhà mặt phố cổ mà vợ chồng trung vệ Duy Mạnh sở hữu có giá trị ước tính không dưới vài chục tỷ đồng - phản ánh sức mạnh tài chính và gu chọn bất động sản đẳng cấp của cặp đôi.

Trong những chia sẻ hiếm hoi, Duy Mạnh thừa nhận đây là kết quả nỗ lực chăm chỉ của cả anh và vợ Quỳnh Anh sau nhiều năm phấn đấu. Để có được vị trí "vàng" này, họ đã thu xếp tài chính, vay mượn và tiết kiệm rất nhiều, khẳng định đây là một trong những bước tiến quan trọng trong cuộc sống gia đình.



