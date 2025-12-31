Doãn Hải My khoe chân dài thẳng tắp, tình tứ e ấp bên Văn Hậu, còn ai đồn tiểu thư thích to tiếng với chồng?

Nàng WAG Doãn Hải My vừa khiến mạng xã hội "lụi tim" khi chia sẻ loạt ảnh gia đình chụp tại biển Phú Quốc lúc hoàng hôn. Không viết caption dài dòng hay lời ngọt ngào sến súa, nàng WAG sinh năm 2001 chỉ nhẹ nhàng tung ra những khoảnh khắc đời thường bên Văn Hậu và con trai, nhưng đủ để đập tan tin đồn "tiểu thư lớn tiếng với chồng" từng râm ran trước đó.

Trong bộ ảnh, Doãn Hải My và Văn Hậu xuất hiện với phong cách giản dị, diện đồ bơi tông tối, đứng bên nhau giữa khung cảnh biển trời nhuộm nắng chiều. Điểm gây chú ý nhất không phải tạo hình cầu kỳ, mà chính là những cử chỉ ngọt ngào, tự nhiên: Văn Hậu bế con trên vai, Doãn Hải My đứng cạnh giơ tay tạo dáng, lúc lại ôm chặt eo chồng; khoảnh khắc cả nhà cùng quay lưng ngắm hoàng hôn, bóng dáng một gia đình trẻ hạnh phúc hiện lên đầy bình yên.

Cử chỉ tình tứ của Văn Hậu và Hải My đập tan tin đồn lục đục trước đó (Ảnh: TTNV)

Doãn Hải My khoe nhan sắc ngọt ngào, chân dài thẳng tắp gây sốt (Ảnh: TTNV)

Khung cảnh bình yên của gia đình Văn Hậu - Hải My và bé Lúa (Ảnh: TTNV)

Ở những khung hình khác, Doãn Hải My ghi điểm tuyệt đối với hình ảnh người mẹ trẻ dịu dàng: lúc thì ngồi chơi cùng con trên cát, lúc lại ôm con sát vào lòng, trao ánh nhìn đầy yêu thương. Không cần phô trương, loạt ảnh mang đúng tinh thần "chữa lành" - nhẹ nhàng nhưng đủ sức thuyết phục netizen về tình cảm gắn bó của gia đình trẻ hot nhất làng bóng đá Việt.

Đáng nói, bộ ảnh này được đăng tải trong bối cảnh trước đó mạng xã hội từng rộ lên những đồn đoán về việc Doãn Hải My "lớn tiếng" với chồng. Tuy nhiên, thay vì phân trần nhiều lời, cô chọn cách đáp trả tinh tế: để hình ảnh tự kể câu chuyện. Và câu chuyện ấy là sự gắn bó, thấu hiểu, cùng nhau tận hưởng những khoảnh khắc rất đời thường của một gia đình son rỗi nhưng trọn vẹn.

Từ ngày kết hôn với Văn Hậu và lên chức mẹ, tiểu thư Doãn Hải My ngày càng được yêu mến bởi hình ảnh thanh lịch, văn minh trên mạng xã hội. Không thị phi, không ồn ào, mỗi lần xuất hiện của cô đều gắn với những khung hình ấm áp, đủ để người xem cảm nhận rõ: hạnh phúc thật sự chẳng cần phải nói quá nhiều.

Doãn Hải My và Văn Hậu tận hưởng kì nghỉ bên con trai cưng (Ảnh: TTNV)



