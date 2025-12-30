Kết quả U23 Việt Nam vs U23 Syria: Đình Bắc bị rút sớm, Việt Nam thua sát nút!

Tối ngày 30/12, đội tuyển U23 Việt Nam đã có trận giao hữu mang tính chất "tổng duyệt" với đối thủ mạnh U23 Syria nhằm chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2026.

Bước vào trận đấu tổng duyệt quan trọng nhất trước thềm VCK U23 châu Á 2026, HLV Kim Sang-sik đã tung ra sân đội hình được coi là tối ưu nhất ở thời điểm hiện tại. Trấn giữ khung thành là thủ môn Trung Kiên, phía trên là bộ ba trung vệ Nhật Minh - Hiểu Minh - Lý Đức. Hàng tiền vệ gồm những cái tên dày dạn kinh nghiệm như Thái Sơn, Phi Hoàng kết hợp cùng sức trẻ của Xuân Bắc, Minh Phúc. Trên hàng công, bộ ba Vĩ Hào, Đình Bắc và Văn Khang được kỳ vọng sẽ tạo ra đột biến.

U23 Việt Nam thua 1-2 U23 Syria (Ảnh: VFF)

Thực tế trên sân cho thấy U23 Việt Nam đã nhập cuộc rất chủ động. Các cầu thủ áo đỏ triển khai thế trận phòng ngự phản công đầy mạch lạc, hóa giải hầu hết các đợt lên bóng của U23 Syria. Tuy nhiên, khiệp 1 dần trôi về những phút cuối, sự thiếu tập trung nhất thời ở phút 41 đã khiến U23 Việt Nam phải nhận bàn thua đầu tiên, khép lại 45 phút đầu với tỷ số 0-1.

Sang hiệp hai, đúng với tính chất của một trận giao hữu thử nghiệm, HLV Kim Sang-sik đã thực hiện một quyết định gây bất ngờ khi thay đổi tới 10 vị trí trên sân. Chỉ duy nhất Lê Văn Thuận – người vào sân thay Đình Bắc (phút 27) ở hiệp 1 được giữ lại. Việc thay đổi toàn bộ khung đội hình khiến lối chơi của U23 Việt Nam có phần chệch choạc ở đầu hiệp. Tận dụng thời cơ này, U23 Syria đã nhân đôi cách biệt lên 2-0 vào phút 57.

Không hề nản lòng, những phút còn lại chứng kiến nỗ lực bền bỉ của các cầu thủ Việt Nam. U23 Việt Nam liên tục dồn ép và tạo ra những tình huống hãm thành nguy hiểm. Phút 87, Lê Phát ghi bàn thắng rút ngắn cách biệt xuống còn 1-2.

Trận đấu kết thúc với tỷ số 1-2. Dù thất bại về mặt kết quả, nhưng đây là màn chạy đà cần thiết để BHL nhìn ra những lỗ hổng cần khỏa lấp, đồng thời kiểm chứng được năng lực của các cầu thủ dự bị trước khi chính thức bước vào đấu trường châu lục.