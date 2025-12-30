Xem trực tiếp U23 Việt Nam vs U23 Syria hôm nay 30/12 trên kênh nào?

Tối nay (30/12), đội tuyển U23 Việt Nam sẽ bước vào bài kiểm tra quan trọng gặp đối thủ U23 Syria. Đây được coi là trận "tổng duyệt" mang tính quyết định để HLV Kim Sang-sik chốt lại bộ khung tối ưu cho chiến dịch chinh phục đấu giải U23 châu Á 2026.

Cả U23 Việt Nam và U23 Syria đều muốn giấu kín "bài vở" trước các đối thủ cùng bảng tại VCK U23 Châu Á. Vì vậy, trận đấu này sẽ không được trực tiếp và chỉ cập nhật kết quả sau khi trận đấu kết thúc.

Sau chuỗi ngày rèn quân cường độ cao tại Qatar, U23 Việt Nam đang có trạng thái tâm lý khá thoải mái. Trận giao hữu với U23 Syria không chỉ là cơ hội để các cầu thủ thích nghi với khí hậu mà còn là dịp để Ban huấn luyện thử nghiệm đội hình chuẩn bị cho trận đấu quan trọng vòng bảng U23 châu Á 2026.

HLV Kim Sang-sik nhiều khả năng sẽ chia đội hình để thử nghiệm ở cả hai hiệp đấu. Sự kết hợp giữa những gương mặt dày dặn kinh nghiệm đã thi đấu ở SEA Games 33 và các nhân tố mới đang là ưu tiên hàng đầu nhằm tìm ra sự cân bằng trong lối chơi.