Lamine Yamal đáp trả khi bị so sánh với Ronaldo

Tại lễ trao giải Globe Soccer Awards 2025 mới đây, tài năng trẻ Lamine Yamal một lần nữa trở thành tâm điểm của giới truyền thông quốc tế. Không chỉ gây ấn tượng khi thâu tóm những danh hiệu cao quý, ngôi sao của Barcelona còn khiến người hâm mộ nể phục bởi sự trưởng thành và bản lĩnh thép trong cách trả lời phỏng vấn, đặc biệt là khi bị đặt lên bàn cân so sánh với huyền thoại Cristiano Ronaldo.

Cụ thể, khi nhận được câu hỏi về việc so sánh tài năng và tầm ảnh hưởng của mình với CR7, chân sút 18 tuổi đã đưa ra một câu trả lời đầy khôn khéo nhưng không kém phần đanh thép. Yamal khẳng định rằng việc so sánh các cầu thủ với nhau là điều không cần thiết, bởi mỗi cá nhân vĩ đại đều có một lối đi riêng.

Yamal nhấn mạnh: "Những cầu thủ như Cristiano Ronaldo trở nên vĩ đại vì họ luôn là chính mình, chứ không phải vì nỗ lực để trở thành một ai đó khác. Đó cũng là lý do tôi không muốn bị so sánh với bất kỳ ai; tôi muốn tự tay xây dựng con đường của riêng mình".

Thực tế, hành trình mà Yamal đang đi cũng rực rỡ không kém các bậc tiền bối. Sau khi cùng đội tuyển Tây Ban Nha bước lên đỉnh châu Âu tại Euro 2024, "thần đồng" này tiếp tục bùng nổ trong màu áo Barcelona, giúp đội bóng xứ Catalan duy trì vị thế dẫn đầu tại La Liga.

Lamine Yamal tự tin khi được so sánh với Ronaldo (Ảnh: Soocer)

Những nỗ lực không ngừng nghỉ đó đã được đền đáp xứng đáng tại đêm Gala vừa qua. Dù để thua Ousmane Dembele ở hạng mục Cầu thủ xuất sắc nhất năm, Yamal vẫn được vinh danh là "Tiền đạo xuất sắc nhất thế giới năm 2025" và nhận giải thưởng mang tên huyền thoại Diego Armando Maradona. Trước đó, anh cũng đã gây tiếng vang lớn khi giành vị trí Á quân trong cuộc đua Quả bóng vàng 2025.

Lamine Yamal đang chứng minh rằng anh không cần phải là "Ronaldo mới" hay "Messi mới". Anh đơn giản là Lamine Yamal – một biểu tượng mới đang tự viết nên lịch sử của riêng mình trên hành trình chinh phục những đỉnh cao tiếp theo.