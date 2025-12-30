Chiêm ngưỡng 40 khoảnh khắc cực đắt giá của thể thao thế giới 2025

Năm 2025 là một năm tràn đầy kịch tính thể thao, với những ngôi sao kỳ cựu và các tài năng mới nổi không ngại thử thách. Những cuộc đua cháy bỏng hơn bao giờ hết, khi những đối thủ cũ và các ngôi sao đang lên đối đầu trong những trận chiến định nghĩa năm. Và suốt năm thể thao thăng trầm đáng nhớ này, các nhiếp ảnh gia đã có mặt tại trung tâm mọi sự kiện lớn, ghi lại cảm xúc thời gian thực và những khoảnh khắc định hình.

Huấn luyện viên Napoli Antonio Conte được các cầu thủ ném lên không trung để ăn mừng chiến thắng trong trận bóng đá Serie A với Cagliari tại Sân vận động Diego Armando Maradona, Naples, Ý, ngày 23/5/2025 (Ảnh: REUTERS/Matteo Ciambelli)

Một robot hình người của Unitree Robotics tham gia cuộc đua 400m tại Đại hội Robot Hình người Thế giới lần đầu tiên, tại Sân trượt băng tốc độ Quốc gia ở Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 15/8/2025. (Ảnh: REUTERS/Tingshu Wang)

Tay vợt Coco Gauff của ĐT Mỹ thi đấu trong trận vòng bốn quần vợt với Belinda Bencic của Thụy Sĩ tại Australian Open ở Melbourne Park, Melbourne, Úc, ngày 19/1/2025 (Ảnh: REUTERS/Tingshu Wang)

VĐV Scott Lazeroff của Mỹ thi đấu ở bán kết nhảy cầu cao nam 27m tại Giải vô địch Thủy sinh Thế giới ở Đảo Sentosa, Singapore, ngày 25/7/2025. (Ảnh: REUTERS/Edgar Su)

VĐV Danielle Scott của Úc khởi động trước chung kết trượt tuyết tự do aerial nữ tại Giải vô địch Trượt tuyết Tự do FIS ở St Moritz, Thụy Sĩ, ngày 30/3/2025 (Ảnh: REUTERS/Claudia Greco)

Một VĐV nhảy cầu khởi động trước chung kết nhảy đôi 3m hỗn hợp tại Giải vô địch Thủy sinh Thế giới ở Trung tâm Thủy sinh OCBC, Singapore, ngày 30/7/2025 (Ảnh: REUTERS/Marko Djurica)

VĐV Jean-David Duval của Thụy Sĩ thi đấu ở bán kết nhảy cầu cao nam 27m tại Giải vô địch Thủy sinh Thế giới ở Đảo Sentosa, Singapore, ngày 25/7/2025 (Ảnh: REUTERS/Marko Djurica)

Đội tuyển Tây Ban Nha biểu diễn ở chung kết tự do đồng đội bơi nghệ thuật tại Giải vô địch Thủy sinh Thế giới ở Singapore, ngày 20/7/2025 (Ảnh: REUTERS/Hollie Adams)

Chủ tịch Paris St Germain Nasser Al-Khelaifi và các cầu thủ ăn mừng sau khi thắng Champions League trước Inter Milan tại Allianz Arena, Munich, Đức, ngày 31/5/2025 (Ảnh: REUTERS/Kai Pfaffenbach)

Cầu thủ Reece James của Chelsea nâng cúp cùng đồng đội sau khi thắng FIFA Club World Cup trước Paris St Germain, với Tổng thống Donald Trump phản ứng, tại Sân MetLife, East Rutherford, New Jersey, Mỹ, ngày 13/7/2025 (Ảnh REUTERS/Hannah Mckay)

Cầu thủ Zoe Aldcroft của Anh nâng cúp cùng đồng đội sau khi thắng chung kết World Cup Nữ trước Canada tại Allianz Stadium, Twickenham, London, Anh, ngày 27/9/2025 (Ảnh: REUTERS/Andrew Boyers)

Rory McIlroy của Bắc Ireland ăn mừng trên green lỗ 18 và lỗ playoff đầu tiên sau khi thắng The Masters và hoàn thành career grand slam ở Golf tại Augusta National Golf Club, Augusta, Georgia, Mỹ, ngày 13/4/2025. (Ảnh: REUTERS/Brian Snyder)

Các cầu thủ Đan Mạch ăn mừng với cúp sau khi thắng Giải vô địch Bóng ném Nam IHF 2025 trước Croatia tại Unity Arena, Oslo, Na Uy, ngày 2/2/2025 (Ảnh: REUTERS/Susana Vera)

Cầu thủ Mohamed Salah của Liverpool chụp selfie với fan sau khi thắng Tottenham Hotspur tại Anfield, Liverpool, Anh, ngày 27/4/2025 (Ảnh: REUTERS/Phil Noble)

Tay đua trẻ F1 Oliver Bearman của Haas trong buổi phân hạng Formula One Austrian Grand Prix tại Red Bull Ring, Spielberg, Áo, ngày 28/6/2025 (Ảnh: REUTERS/Leonhard Foeger)

VĐV Noah Lyles (HCĐ Mỹ) ăn mừng với Tara Davis-Woodhall (HCV nhảy xa nữ Mỹ) sau chung kết 100m nam tại Giải vô địch Điền kinh Thế giới Tokyo 2025, tại Sân vận động Quốc gia Nhật Bản, Tokyo, Nhật Bản, ngày 14/9/2025 (Ảnh: REUTERS/Fabrizio Bensch)

Đội trưởng Liverpool Virgil van Dijk và Andrew Robertson đến dự lễ tang cầu thủ Diogo Jota và anh trai Andre Silva, nạn nhân tai nạn xe hơi. Ảnh chụp gần Nhà nguyện Phục sinh ở Gondomar, Bồ Đào Nha, ngày 5/7/2025 (Ảnh: REUTERS/Pedro Nunes)

Tay đua Lando Norris của McLaren thi đấu tại Formula One Emilia Romagna Grand Prix tại Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola, Ý, ngày 18/5/2025 (Ảnh: REUTERS/Jakub Porzycki)

Ethan Dumortier của Lyon tranh bóng với Will Butt của Bath Rugby trong chung kết European Challenge Cup tại Principality Stadium, Cardiff, Wales, Anh, ngày 23/5/2025 (Ảnh: REUTERS/Andrew Boyers)

Gabriel Martinelli của Arsenal ghi bàn đầu tiên vượt qua thủ môn Emiliano Martinez của Aston Villa trong trận đấu Premier League tại Emirates Stadium, London, Anh, ngày 18/1/2025 (Ảnh: REUTERS/Hannah Mckay)

Aryna Sabalenka của Belarus phản ứng trong chung kết đơn nữ US Open với Amanda Anisimova của Mỹ tại Flushing Meadows, New York, Mỹ, ngày 6/9/2025 (Ảnh: REUTERS/Mike Segar)

Jannik Sinner của Ý tạo dáng với cúp sau khi thắng chung kết Australian Open trước Alexander Zverev của Đức tại Melbourne Park, Melbourne, Úc, ngày 26/1/2025 (Ảnh: REUTERS/Kim Kyung-Hoon)

Naomi Osaka của Nhật Bản thi đấu vòng một Australian Open với Caroline Garcia của Pháp tại Melbourne Park, Melbourne, Úc, ngày 13/1/2025 (Ảnh: REUTERS/Edgar Su)

Sét đánh trên sân vận động trong trận Pachuca vs RB Salzburg tại FIFA Club World Cup, bảng H, tại TQL Stadium, Cincinnati, Ohio, Mỹ, ngày 18/6/2025 (Ảnh: REUTERS/Kai Pfaffenbach)

Khói bốc lên khi cầu thủ Paris St Germain ăn mừng vô địch Champions League trên xe buýt diễu hành ở Paris, Pháp, ngày 1/6/2025 (Ảnh: REUTERS/Abdul Saboor)

Cổ động viên Sunderland với pháo sáng trong đài phun nước Trafalgar Square trước chung kết playoff Championship với Sheffield United, London, Anh, ngày 23/5/2025 (Ảnh: REUTERS/Lee Smith)

Toyota Gazoo Racing’s Seth Quintero và Dennis Zenz thi đấu trong sa mạc, thuộc chặng 11 của Dakar Rally từ Shubaytah đến Shubaytah, Ả Rập Xê Út, ngày 16/1/2025 (Ảnh: REUTERS/Hamad I Mohammed)



Khán giả reo hò khi xem các tay đua thi đấu trong chặng 21 của Tour de France từ Mantes-la-Ville đến Paris, Pháp, ngày 27/7/2025 (Ảnh: REUTERS/Abdul Saboor)



David Almansa của Leopard Racing thi đấu trong hạng Moto3 tại MotoGP Argentina Grand Prix ở Autodromo Termas de Rio Hondo, Santiago del Estero, Argentina, ngày 16/3/2025 (Ảnh: REUTERS/Agustin Marcarian)



Lewis Hamilton của Ferrari trong buổi thử nghiệm trước mùa giải Formula One tại Bahrain International Circuit, Sakhir, Bahrain, ngày 26/2/2025 (Ảnh: REUTERS/Jakub Porzycki)



Alayah Pilgrim của Thụy Sĩ ăn mừng bàn thắng thứ hai vào lưới Iceland trong bảng A UEFA Women’s Euro 2025 diễn ra rại Wankdorf Stadium, Bern, Thụy Sĩ, ngày 6/7/2025 (Ảnh: REUTERS/Denis Balibouse)

Nanoha Kida của Nhật Bản thi đấu phần Qiangshu cuối cùng, hạng Women's Changquan tại World Games Chengdu 2025 Tại Hi-Tech Zone Sports Centre Gymnasium, Thành Đô, Trung Quốc, ngày 9/8/2025 (Ảnh: REUTERS/Lisi Niesner)

Lone’er Kavanagh thi đấu với Felipe dos Santos trong hạng cân flyweight tại UFC Fight Night ở O2 Arena, London, Anh, ngày 22/3/2025 (Ảnh: REUTERS/Andrew Boyers)

Armand Duplantis của Thụy Điển thi đấu phần nhảy sào nam cuối cùng tại Giải vô địch Điền kinh Thế giới Tokyo 2025, Sân vận động Quốc gia Nhật Bản, Tokyo, Nhật Bản, ngày 15/9/2025 (Ảnh: REUTERS/Pawel Kopczynski)

Chloe Kelly của Anh ghi penalty quyết định chiến thắng trong loạt sút luân lưu trước Catalina Coll của Tây Ban Nha trận chung kết UEFA Women’s Euro 2025 tại St. Jakob-Park, Basel, Thụy Sĩ, ngày 27/7/2025 (Ảnh: REUTERS/Denis Balibouse)

Cole Palmer của Chelsea ghi bàn thứ hai vào lưới Paris St Germain trong chung kết FIFA Club World Cup tại sân vận động MetLife ở East Rutherford, New Jersey, Mỹ, ngày 13/7/2025 (Ảnh: REUTERS/Amanda Perobelli)



Coco Gauff của Mỹ ăn mừng sau khi giành chiến thắng trong trận chung kết đơn nữ giải Pháp mở rộng trước Aryna Sabalenka của Belarus, tại Roland Garros, Paris, Pháp, ngày 7/6/2025 (Ảnh: REUTERS/Lisi Niesner)

Vận động viên quần vợt người Ukraine Marta Kostyuk đang thi đấu vòng 64 gặp tay vợt người Anh Emma Raducanu tại giải Madrid Open ở Park Manzanares, Madrid, Tây Ban Nha, ngày 25/4/2025 (Ảnh: REUTERS/Juan Medina)

Tay vợt người Serbia Novak Djokovic đang thi đấu trong trận bán kết giải Pháp mở rộng gặp tay vợt người Ý Jannik Sinner, tại Roland Garros, Paris, Pháp, ngày 6/6/2025 (Ảnh: REUTERS/Stephanie Lecocq)

Alan Patrick của Internacional ăn mừng khi ghi bàn thắng thứ hai cùng các đồng đội vào lưới Gremio, trong Giải vô địch Brasileiro tại Estadio Beira-Rio, Porto Alegre, Brazil, ngày 21/9/2025 (Ảnh: REUTERS/Diego Vara)

