NARAKA: Bladepoint chính thức Open Beta tại Việt Nam

Sự xuất hiện của NARAKA: Bladepoint đánh dấu một bước ngoặt thú vị cho thị trường game trong nước dịp cuối năm. Khác biệt với lối mòn của các dòng game sinh tồn bắn súng thông thường, "đứa con cưng" của NetEase mang đậm màu sắc võ hiệp phương Đông, tập trung khai thác chiều sâu của các pha giao tranh cận chiến (melee combat) kết hợp linh hoạt với vũ khí tầm xa. Người chơi sẽ hóa thân thành các hiệp khách với bộ kỹ năng và phong cách chiến đấu riêng biệt, buộc phải vận dụng tối đa phản xạ cùng tư duy chiến thuật để trở thành người sống sót cuối cùng.

Để hâm nóng bầu không khí ngày ra mắt, VNGGames đã có màn chào sân ấn tượng khi công bố ca khúc chủ đề mang tên "Glory Is Yours". Đây là sản phẩm âm nhạc được "đo ni đóng giày" bởi nhà sản xuất Masew và rapper Ngắn, quy tụ sự góp mặt của hàng loạt gương mặt đình đám trong làng game Việt. Giai điệu hào hùng cùng lời rap chất lượng không chỉ khuấy động cộng đồng mà còn truyền tải thông điệp mạnh mẽ về khát vọng chinh phục vinh quang theo bản sắc riêng của mỗi game thủ.

Song hành cùng lộ trình Open Beta, nhà phát hành cũng chính thức kích hoạt chuỗi sự kiện "Thức Tỉnh Chiến Binh", kéo dài xuyên suốt từ ngày 31/12/2025 đến hết ngày 30/01/2026. Đây được xem là "cú hích" lớn dành cho người chơi khi tham gia sự kiện với cơ hội 100% nhận quà. Tâm điểm của đợt ưu đãi này là phần thưởng bộ PC custom trị giá lên tới 77 triệu đồng cùng vô vàn vật phẩm giá trị khác, hứa hẹn sẽ tạo nên một làn sóng tranh đua sôi nổi và kịch tính ngay trong những ngày đầu năm mới 2026.

Việc VNGGames chính thức phát hành NARAKA: Bladepoint tại Việt Nam hứa hẹn mở ra một kỷ nguyên mới của tựa game bom tấn này. Trò chơi được giới phê bình đánh giá cao trong việc mang tới ý tưởng đột phá cho dòng game thể loại sinh tồn và đưa những nét văn hóa - lịch sử - thần thoại phương Đông trở nên phổ biến, gần gũi đối với cộng đồng game thủ toàn thế giới. Hệ thống nhân vật đa dạng về tạo hình, chiêu thức và cốt truyện cũng giúp người chơi NARAKA: Bladepoint thỏa sức trải nghiệm và sáng tạo phong cách chiến đấu của riêng mình.

NARAKA: Bladepoint hiện cũng là một bộ môn Thể thao điện tử sở hữu hệ thống thi đấu chuyên nghiệp từ cuối năm 2022. Giải Vô Địch Thế Giới NARAKA: Bladepoint mùa giải 2025 là năm thứ tư liên tiếp sự kiện được tổ chức, quy tụ hàng loạt cá nhân lẫn đội tuyển hàng đầu các khu vực Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á, Đông Nam Á và Trung Quốc. Tại kỳ Đại hội thể thao Châu Á - ASIAN Games 20, diễn ra tại Nagoya (Nhật Bản), NARAKA: Bladepoint vinh dự là một trong 13 nội dung thi đấu tranh Huy chương của bộ môn Thể thao điện tử.