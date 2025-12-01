"Quái vật thể hình" sở hữu bắp đùi dị dạng khiến cả làng thể hình thế giới rợn người

Nhắc đến thể hình đỉnh cao, người ta thường nói về cái đẹp, sự cân đối và thẩm mỹ. Nhưng với Branch Warren , mọi chuẩn mực dường như thay đổi hoàn toàn . Vận động viên người Mỹ này từng khiến không ít khán giả sốc nặng khi bước lên sân khấu Mr. Olympia với đôi bắp đùi to dị thường, gân guốc và lồi lõm đến mức khó tin .

Được mệnh danh là "Quái thú Texas" , Branch Warren không sở hữu vẻ ngoài mượt mà như những tượng đài cổ điển. Thay vào đó, đùi trước của anh phình to như khối bê tông , đùi sau dày cộm, các bó cơ chồng chéo, nổi lên dữ dội như sắp "xé toạc" làn da. Nhiều khán giả lần đầu chứng kiến thậm chí đã phải thốt lên: "Đây là cơ bắp hay một dạng biến dạng?".

Branch Warren sở hữu thể hình đặc biệt (Ảnh: Gym to Stage)

Chính đôi bắp đùi bị cho là "dị dạng" này lại trở thành vũ khí đáng sợ nhất của Branch Warren . Trên sân khấu, mỗi lần anh thực hiện động tác pose chân, cả khán phòng như chững lại. Đối thủ dè chừng, ban giám khảo không thể làm ngơ, còn cộng đồng mạng thì bùng nổ tranh cãi.

Branch Warren từng hai lần giành ngôi Á quân Mr. Olympia (2009, 2010). Thế nhưng, song song với vinh quang là vô số ý kiến trái chiều. Có người tôn vinh anh như biểu tượng của sức mạnh nguyên thủy. Có người lại thẳng thắn cho rằng hình thể của Branch đã vượt quá ranh giới thẩm mỹ, tiến gần đến sự "quái dị" .

Thể hình của Branch Warren khi biểu diễn, bắp đùi cực to và chắc (Ảnh: Gym to Stage)

Không thể phủ nhận, Branch Warren là sản phẩm của lối tập luyện tàn khốc, tạ siêu nặng, cường độ cực cao, chấn thương chồng chấn thương. Đôi bắp đùi của anh không chỉ là cơ bắp, mà là cái giá phải trả cho triết lý "không đau thì không lớn" trong giới thể hình.