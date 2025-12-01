"Quái vật thể hình" sở hữu vòng 2 cuồn cuộn từng tảng dị thường nhất thế giới

Trong làng thể hình chuyên nghiệp, cơ bụng sắc nét luôn được xem là tiêu chuẩn vàng, Hidetada Yamagishi lại là một trường hợp đặc biệt. Vận động viên người Nhật Bản này từng gây tranh cãi dữ dội khi sở hữu vòng hai dày, to và nhô rõ , khác xa hình mẫu quen thuộc trên các sân khấu thể hình quốc tế.

Quái vật thể hình hàng đầu châu Á Hidetada Yamagishi (Ảnh: greatestphysiques)

Sinh năm 1973 tại Nhật Bản, Hidetada Yamagishi là một trong số ít VĐV châu Á thi đấu thành công tại đấu trường IFBB Pro League . Anh từng nhiều lần góp mặt tại Mr. Olympia , sân chơi danh giá bậc nhất của làng bodybuilding thế giới. Tuy nhiên, thứ khiến Yamagishi được nhắc đến nhiều nhất không chỉ là thành tích, mà chính là cấu trúc cơ thể độc lạ , đặc biệt ở vùng bụng.

Khác với phần lớn các VĐV thể hình cùng thời, vòng hai của Yamagishi không mỏng mà dày và "khối hóa" rõ rệt . Nguyên nhân đến từ việc anh phát triển cơ lõi quá mạnh, bao gồm cơ ngang bụng và cơ xiên, kết hợp với áp lực từ chế độ tập luyện nặng trong thời gian dài. Điều này khiến phần bụng trông phình ra, dù tỷ lệ mỡ cơ thể vẫn ở mức rất thấp.

Nam VĐV Nhật Bản có vòng 2 khác biệt so với dân thể hình thông thường (Ảnh: Official Muscular Development Magazine)

Giới chuyên môn cho rằng Yamagishi là một trong những ví dụ điển hình của hiện tượng từng gây tranh cãi trong bodybuilding hiện đại, thường được gọi là "bubble gut", vòng bụng phồng do sự phát triển quá mức của nội tạng và cơ bụng sâu. Đây cũng là lý do khiến anh nhiều lần bị trừ điểm khi so dáng, dù cơ bắp tay, lưng và đùi vẫn đạt đẳng cấp cao.

Bất chấp những ý kiến trái chiều, Hidetada Yamagishi vẫn được đánh giá là VĐV tiên phong của thể hình châu Á trên sân khấu thế giới. Anh trở thành biểu tượng cho thế hệ VĐV Nhật Bản dám bước ra khỏi vùng an toàn, chấp nhận sự khác biệt và cạnh tranh sòng phẳng với các "quái vật cơ bắp" đến từ Mỹ và châu Âu.