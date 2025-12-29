Trả 15 triệu thuê huyền thoại thể thao chúc mừng đám cưới, fan bức xúc vì idol say xỉn, còn phát ngôn cực sốc

Ric Flair - huyền thoại của làng đấu vật thế giới - đang đối mặt làn sóng chỉ trích dữ dội sau khi một video chúc mừng đám cưới do ông thực hiện trên nền tảng video bị lan truyền khắp mạng xã hội. Điều khiến công chúng phẫn nộ không chỉ là chất lượng clip bị cho là "thảm họa", mà còn bởi phát ngôn gây sốc của Ric Flair khi thẳng thừng hỏi chú rể: "Tại sao mày lại kết hôn, khốn kiếp?".

Theo chia sẻ từ người mua, đoạn video này được đặt với mức giá khoảng 600 USD như một món quà đặc biệt dành cho chú rể trước ngày cưới. Thế nhưng, thay vì lời chúc phúc, người nhận lại chứng kiến Ric Flair xuất hiện trong trạng thái nói lắp, thiếu tập trung và đọc ghi chú một cách máy móc, như thể lần đầu nhìn thấy nội dung.

Trong clip, Ric Flair buột miệng: "Bây giờ cậu ta sắp kết hôn… Ôi Chúa ơi, tại sao mày lại kết hôn, khốn kiếp? Đó là cam kết tệ nhất mà mày có thể làm". Phát ngôn này nhanh chóng thổi bùng tranh cãi, nhất là khi Ric Flair từng trải qua tới bốn cuộc hôn nhân đổ vỡ.

Không giấu được sự tức giận, người mua đã để lại đánh giá gay gắt: "Tôi mong Ric ít nhất cũng đọc ghi chú trước. Thay vào đó, ông ấy vừa đọc vừa nói lắp và còn bảo thẳng anh tôi rằng kết hôn là sai lầm, trong khi trông ông ấy như đang say rượu".

Đáng nói, anh trai của người mua là fan ruột của Ric Flair, thậm chí còn xăm hình liên quan đến thần tượng.

"Thứ lẽ ra là món quà trong mơ lại trở thành món quà tệ nhất anh ấy từng nhận. Hoàn toàn không thể tin nổi".

Huyền thoại thể thao ăn nói lắp bắp trong video gửi fan (Ảnh: X/@stevecarrier_)

Sau khi đoạn clip lan truyền, hàng loạt fan khác cũng đồng loạt "bóc phốt". Một người cho biết đã chi 600 USD để nhờ Ric Flair chúc Giáng sinh cho bố mình, nhưng kết quả là một đoạn video quay trong nhà hàng ồn ào, Ric Flair có dấu hiệu say xỉn và còn gọi sai tên người được chúc.

"Bố tôi tên Buff, ông ấy gọi thành Barf. Với số tiền này, tôi xứng đáng nhận được nhiều hơn thế. Tôi không thể đưa video đó cho bố xem được".

Một fan khác tiếp tục để lại đánh giá một sao: "Ric rõ ràng không nỗ lực. Ông ấy chỉ đọc nguyên văn từng dòng ghi chú tôi gửi, thậm chí đọc cả đoạn 'ok để trêu anh ấy' ngay trên camera. Có lúc còn đứng lệch khỏi khung hình. Quá thất vọng".

Theo nhiều phản hồi, các video của Ric Flair bị chê có chất lượng thấp, ánh sáng kém, nhiều tiếng ồn nền và thời gian xử lý kéo dài dù clip chỉ vỏn vẹn chưa đầy một phút.

Một đánh giá chốt hạ đầy bức xúc: "611 USD cho 53 giây, quay trong nhà hàng đông đúc, Ric nói lắp như đang say. Ngay cả tiếng 'Woo!' cũng không nghe rõ. Ric, ông làm fan thất vọng thật sự".

Hiện phía Ric Flair vẫn chưa lên tiếng trước làn sóng chỉ trích đang ngày càng lan rộng, trong khi uy tín của huyền thoại WWE đang bị đặt dấu hỏi lớn.