Dậy sóng tin đồn biểu tượng gợi cảm siêu vòng 1 Sydney Sweeney hẹn hò ngôi sao bóng đá Christian Pulisic

Những ngày cuối năm, cộng đồng mạng quốc tế được phen xôn xao khi cầu thủ Christian Pulisic - cựu ngôi sao Chelsea, hiện khoác áo AC Milan - bất ngờ bị đồn hẹn hò với Sydney Sweeney, mỹ nhân hạng A của Hollywood. Tin đồn nhanh chóng lan rộng và trở thành đề tài bàn tán trên cả các diễn đàn giải trí lẫn thể thao.

Sydney Sweeney bất ngờ được đồn đoán có quan hệ tình cảm với một cầu thủ bóng đá (Ảnh: Getty)

Đó là Christian Pulisic - cựu ngôi sao Chelsea, hiện khoác áo AC Milan (Ảnh: Getty)

Tin đồn bắt nguồn từ một số tài khoản mạng xã hội chuyên "thả hint" đời tư người nổi tiếng, trong đó Instagram DNA da Bomba cho rằng mối quan hệ lãng mạn có thể đã nảy sinh giữa đội trưởng tuyển Mỹ và ngôi sao phim Euphoria. Thông tin này sau đó còn được Gazzetta dello Sport của Ý đăng lại, khiến câu chuyện càng lan rộng.

Sự chú ý dành cho Sydney Sweeney vốn chưa bao giờ hạ nhiệt. Trước đó, hồi tháng 8, truyền thông Anh từng tiết lộ nữ diễn viên 28 tuổi liên tục nhận được tin nhắn làm quen từ các cầu thủ Premier League, trong đó có những cái tên đến từ Manchester United, Liverpool hay Arsenal. Tuy nhiên, theo nguồn tin thân cận, Sydney đã lịch sự từ chối tất cả, không hề mặn mà với việc bay sang châu Âu hẹn hò.

Một người quen của nữ diễn viên từng tiết lộ rằng hộp thư Instagram của Sydney gần như "vỡ trận", không chỉ bởi các cầu thủ bóng đá mà còn bởi người nổi tiếng, triệu phú và giới siêu giàu đến từ nhiều quốc gia. Dù có những người tỏ ra cực kỳ kiên trì, thậm chí tìm cách gửi hoa tận nơi, cô vẫn chọn cách nói không. Bạn bè thậm chí còn đùa rằng Sydney là "người phụ nữ được khao khát nhất nước Mỹ kể từ thời Madonna".

Nhan sắc của biểu tượng gợi cảm siêu vòng một Sydney Sweeney (Ảnh: Splash, Getty)



Về đời tư, Sydney Sweeney từng hẹn hò nhà sản xuất Jonathan Davino từ năm 2018 và đính hôn sau đó 4 năm, nhưng cả hai đã đường ai nấy đi vào đầu năm 2025, chính thức chấm dứt hôn ước. Trong khi đó, Christian Pulisic lại được cho là đang có mối quan hệ ổn định với nữ golfer Alexa Melton, người anh vướng tin đồn hẹn hò từ mùa hè 2024 và từng xuất hiện trên Instagram của nhau.

Tuy nhiên, mọi suy đoán nhanh chóng bị dập tắt. Tính đến ngày 29/12/2025, Christian Pulisic đã trực tiếp bác bỏ tin đồn trên mạng xã hội, gọi đây là "tin giả" và "câu chuyện bịa đặt". Nhiều nguồn tin uy tín cũng xác nhận Pulisic vẫn đang hẹn hò Alexa Melton, trong khi Sydney Sweeney được cho là đang trong mối quan hệ nghiêm túc với Scooter Braun. Hiện không có bất kỳ bằng chứng nào cho thấy hai người từng gặp gỡ hay hẹn hò.

Pulisic đang hẹn hò với cựu ngôi sao golf sinh viên Alexa Melton. (Ảnh: Instagram/alexamelton)

Trong lúc đời tư liên tục bị gọi tên, Sydney Sweeney lại đang có một năm bận rộn với sự nghiệp: Christy vừa ra mắt, The Housemaid công chiếu ngày 22/12, mùa 3 rất được mong đợi của Euphoria dự kiến lên sóng vào tháng 4 và đặc biệt là sự góp mặt trong The Devil Wears Prada 2 vào năm sau.