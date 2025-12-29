Thảm kịch xảy ra với HLV Tây Ban Nha và 3 con nhỏ trong chuyến du lịch tại Indonesia

Chuyến nghỉ dưỡng của gia đình huấn luyện viên Fernando Martin tại Indonesia đã kết thúc trong đau thương khi vụ tai nạn lật thuyền giữa biển khơi đã cướp đi sinh mạng của ông cùng ba con nhỏ.

Theo Extra Time Indonesiavụ tai nạn xảy tại khu vực eo biển Padar, gần đảo Labuan Bajo – một điểm du lịch nổi tiếng của Indonesia. Vào thời điểm trên, ông Fernando Martin (44 tuổi, hiện là Huấn luyện viên trưởng đội nữ Valencia B - Tây Ban Nha) cùng vợ, bốn người con, một hướng dẫn viên và bốn thành viên thủy thủ đoàn đang trên thuyền tham quan biển. Tuy nhiên, thời tiết tại khu vực bất ngờ chuyển biến xấu với sóng lớn và gió mạnh khiến con thuyền bị lật úp, hất văng tất cả hành khách xuống biển.

HLV Fernando Martin và 3 con qua đời khi đi du lịch (Ảnh: Extra Time Indonesia)

Ngay sau khi nhận được tin báo, công tác tìm kiếm cứu nạn đã được triển khai khẩn cấp. Tuy nhiên, đến ngày 28/12, lực lượng cứu hộ Indonesia xác nhận một thông tin đau xót khi thi thể của ông Fernando Martin cùng ba con (lần lượt 9, 10 và 12 tuổi) đã được tìm thấy. Hai người may mắn sống sót trong vụ việc là vợ ông, bà Andrea và con gái út của gia đình.

Câu lạc bộ Valencia đã đưa ra thông cáo chính thức: "Toàn thể gia đình Valencia xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến người thân và bạn bè của Fernando Martin. Đây là một mất mát không thể bù đắp".