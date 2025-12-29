Ronaldo đưa bạn gái sexy cùng đi nhận giải "cầu thủ hay nhất Trung Đông"

Tối ngày 28/12/2025 tại Dubai, Cristiano Ronaldo đã chính thức vượt qua các đối thủ nặng ký như Salem Al-Dawsari, Karim Benzema và Riyad Mahrez để nhận giải thưởng Cầu thủ hay nhất Trung Đông. Đây là phần thưởng xứng đáng cho những đóng góp không ngừng nghỉ của tiền đạo 40 tuổi trong màu áo Al Nassr, đồng thời ghi nhận sức ảnh hưởng sâu rộng của anh đối với sự phát triển của bóng đá Saudi Arabia nói riêng và khu vực nói chung.

Đây là năm thứ ba liên tiếp siêu sao người Bồ Đào Nha nhận danh hiệu này. Với 6 lần giành giải Cầu thủ nam hay nhất thế giới tại Globe Soccer Awards trong sự nghiệp, Ronaldo hiện vẫn là kỷ lục gia vô đối của giải thưởng được mệnh danh là "Quả bóng Vàng Dubai".

Ronaldo là cầu thủ hay nhất Trung Đông (Ảnh: FBNV)

Không chỉ gây chú ý với danh hiệu Cầu thủ hay nhất Trung Đông, Cristiano Ronaldo còn khiến truyền thông bùng nổ khi xuất hiện đầy hạnh phúc bên bạn gái Georgina Rodriguez. Georgina Rodriguez, người luôn sát cánh bên chân sút của Al Nassr kể từ khi anh chuyển tới Saudi Arabia, một lần nữa khẳng định vị thế "hậu phương vững chắc" của mình. Dưới hàng ghế khán giả, Georgina đã không giấu nổi niềm tự hào khi chứng kiến Ronaldo lần thứ ba liên tiếp thống trị giải thưởng tại khu vực. Sự ổn định trong đời sống cá nhân được cho là yếu tố then chốt giúp tiền đạo 40 tuổi vẫn giữ vững phong độ ghi bàn hủy diệt (12 bàn sau 10 trận mùa này)

Ronalod dự lễ trao giải cùng bạn gái (Ảnh: FBNV)

Ánh mặt tự hào, hạnh phúc của cô nàng Georgina (Ảnh chụp màn hình)

Ronaldo lần thứ 3 nhận giải (Ảnh: FBNV)