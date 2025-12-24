Choáng váng vì Ronaldo

Kể từ bản hợp đồng lịch sử với Al-Nassr, cuộc sống của Cristiano Ronaldo tại Trung Đông luôn là tâm điểm của sự chú ý. The Sun vừa hé lộ một góc nhìn khác về thú chơi của CR7 đó là những kỳ nghỉ xa xỉ và các thương vụ bất động sản triệu đô nhằm đảm bảo sự riêng tư tuyệt đối cho gia đình.

Địa điểm được gia đình Ronaldo ưa chuộng nhất thời gian qua chính là đảo Ummahat, một "viên ngọc" thuộc dự án Biển Đỏ. Đây là khu vực được thiết kế để trở thành thiên đường nghỉ dưỡng bền vững dành riêng cho giới siêu giàu. Để đến được đây, gia đình siêu sao phải sử dụng chuyên cơ hoặc thủy phi cơ riêng, hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài.

Tại Ummahat, cặp đôi thường lưu trú tại khu nghỉ dưỡng St. Regis Red Sea, nơi các căn villa trên mặt nước có giá thuê lên đến 7.000 bảng Anh (hơn 220 triệu đồng) mỗi đêm. Những hình ảnh được Georgina Rodriguez chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy một cuộc sống tràn ngập ánh nắng, nơi các con của Ronaldo có thể tự do vui chơi giữa làn nước xanh ngắt mà không lo ngại sự bám đuổi của các paparazzi.

Vợ chồng Ronaldo lựa chọn khu nghỉ dưỡng mà paparazzi khó đi đến (Ảnh: IGNV)

Không dừng lại ở việc nghỉ dưỡng, Ronaldo được cho là đã chính thức ghi tên mình vào danh sách những chủ nhân sở hữu bất động sản tại đảo Jumeirah Bay, Dubai. Được mệnh danh là "Đảo Tỷ phú", đây là nơi có mật độ người giàu cao nhất khu vực, với những quy định an ninh khắt khe và dịch vụ cao cấp 24/7.

Dinh thự mới của Ronaldo tại đây có trị giá ước tính hàng chục triệu bảng Anh. Với thiết kế hiện đại, hồ bơi vô cực và bến đỗ du thuyền riêng, căn biệt thự này không chỉ là một tài sản đầu tư mà còn là biểu tượng cho quyền lực và tầm ảnh hưởng của CR7.

Ronaldo đã sở hữu bất động sản tại đảo Jumeirah Bay, Dubai (Ảnh: The Sun)

Khu biệt thự trên đảo (Ảnh: The Sun)

Việc mở rộng quỹ đất tại Trung Đông là mảnh ghép mới nhất trong bộ sưu tập bất động sản đồ sộ của tiền đạo 40 tuổi. Từ căn penthouse đắt nhất Lisbon, siêu biệt thự tại Madrid cho đến "ngôi nhà trong mơ" đang dần hoàn thiện tại Quinta da Marinha (Bồ Đào Nha).

Cuộc sống tại Riyadh (Saudi Arabia) của anh cũng đã ổn định sau thời gian đầu ở tại khách sạn Four Seasons. Hiện gia đình anh đang sinh sống trong một dinh thự biệt lập được trang bị đầy đủ các thiết bị tập luyện tối tân nhất, giúp anh duy trì phong độ đỉnh cao dù đã ở bên kia sườn dốc sự nghiệp.