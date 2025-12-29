"Nổ mắt" trước visual đời thường chuẩn nam thần của võ sĩ Việt Nam vừa gây sốt ở SEA Games

Được mệnh danh là "Hot boy làng võ", vận động viên Jujitsu Nguyễn Tiến Triển lại tiếp tục gây bão cõi mạng với bộ ảnh đời thường chuẩn nam thần. Tiến Triển xuất hiện với mái tóc vàng khói. Khác với vẻ quyết liệt, lạnh lùng thường thấy khi áp chế đối thủ trên thảm đấu, bộ ảnh đời thường cho thấy một khía cạnh lãng tử, mang hơi hướng của các "nam thần" điện ảnh.

Nguyễn Tiến Triển lột xác, trên sàn đấu quyết liệt, trở lại đời thường thì lãng tử

Trai đẹp tuyển võ "cân đẹp" mọi góc mặt

Visual cực bén của võ sĩ Việt Nam

Mái tóc giúp Tiến Triển càng nổi bật

Sở hữu chiều cao 1m83 cùng sải tay dài, Tiến Triển "cân đẹp" chiếc áo khoác dáng dài. Chỉ là khoảnh khắc bước xuống cầu thang hay ngồi thư giãn, thần thái của anh chàng vẫn toát ra sự "cool ngầu" khó cưỡng.

Nguyễn Tiến Triển (SN 2003) không phải là cái tên xa lạ với giới mộ điệu võ thuật Việt Nam. Sở hữu chiều cao lý tưởng 1m83 cùng bảng thành tích ấn tượng tại các đấu trường quốc tế, nam võ sĩ Gen Z này đang là nhân tố nòng cốt của đội tuyển Jujitsu quốc gia. Tuy nhiên, bên cạnh tài năng chuyên môn, Tiến Triển còn đặc biệt gây chú ý nhờ ngoại hình được đánh giá là "hiếm có khó tìm" trong làng thể thao.

Tiến Triển vừa giành HCB tại SEA Games 33

Ảnh: NVCC