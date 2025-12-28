"Mùa cưới" rộn ràng của dàn hot girl bóng chuyền nữ Việt Nam cuối năm 2025

Liên tiếp những cái tên đình đám như Phạm Thị Hiền, Quí Uyên và Nguyễn Thị Trinh đã đồng loạt thông báo tin vui, khiến người hâm mộ không khỏi nức lòng.

Mở đầu cho chuỗi tin hỷ là phụ công Phạm Thị Hiền của câu lạc bộ Binh chủng Thông tin. Lễ cưới của cô được tổ chức vào ngày 28/12/2025, thu hút sự quan tâm lớn từ giới chuyên môn và người hâm mộ.

Vốn là người kín tiếng, Phạm Thị Hiền ít khi chia sẻ chuyện đời tư để tập trung hoàn toàn cho tập luyện. Chính vì vậy, khi những hình ảnh diện váy cưới xinh đẹp của cô được hé lộ, cộng đồng mạng đã dành cơn mưa lời khen cho nhan sắc trong trẻo của nữ vận động viên. Đây được xem là cái kết ngọt ngào cho một năm cống hiến bền bỉ của phụ công này.

Phạm Thị Hiền cùng chồng (Ảnh:FBNV)

Gây bất ngờ nhất có lẽ là phụ công tuyển quốc gia Nguyễn Thị Trinh (LPB Ninh Bình). Mới đây, cô đã khiến người hâm mộ "dậy sóng" khi đăng tải bộ ảnh cưới lãng mạn kèm dòng trạng thái đầy cảm xúc: "Một mái nhà, một giấc mơ, một đời".

Dù đã công khai mối quan hệ từ cuối năm 2024, nhưng Nguyễn Thị Trinh vốn rất kín kẽ trong việc chia sẻ hình ảnh cá nhân. Việc cô chính thức công bố kết hôn vào dịp cuối năm nay được xem là tin vui lớn cho làng bóng chuyền, Nguyễn Trinh hiện đang là một trong những trụ cột quan trọng nhất của LPB Ninh Bình với lối chơi ổn định và kinh nghiệm dày dạn.