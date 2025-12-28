Lý do Lamine không thể có bạn gái

Mới đây, thần đồng bóng đá của Barcelona – Lamine Yamal đã khiến người hâm mộ bất ngờ khi mở cửa đón khách tham quan căn hộ của mình. Đằng sau hình ảnh một ngôi sao triệu đô là một chàng trai 18 tuổi với những sở thích "độc lạ" và thói quen sinh hoạt cực kỳ bình dân.

Trái với vẻ hào nhoáng trên sân cỏ, nơi ở của "Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất thế giới" hiện lên đầy gần gũi với những chiếc máy chơi game PlayStation, Nintendo và bộ sưu tập gấu bông bạch tuộc.

Chi tiết gây sốt nhất trong chuyến tham quan chính là lời thú nhận của Yamal về chuyện tình cảm. Dù sở hữu danh tiếng và sự giàu có, anh cho rằng mình khó có thể duy trì một mối quan hệ nghiêm túc vì lịch trình ngủ nghỉ kỳ lạ.

Lamine Yamal hé lộ về không gian sống (Ảnh: Chụp màn hình)

Yamal tiết lộ anh thường tích trữ đồ ăn vặt ngay cạnh giường ngủ.

"Tôi cố gắng đi ngủ sớm để có thể thức dậy vào giữa đêm," Yamal chia sẻ. Nhưng mục đích của việc thức giấc không phải để tập luyện hay xem giờ, mà là để ăn bánh quy. Anh hài hước khẳng định: "Đó là kế hoạch yêu thích của tôi. Đó là lý do tại sao tôi không thể có bạn gái, vì tôi cứ thức giấc giữa đêm để ăn như vậy".

Dù thừa nhận bản thân khá bừa bộn với những "núi quần áo" chất đống trong phòng và thậm chí không đếm xuể các danh hiệu cá nhân đang trưng bày, Yamal lại cực kỳ khắt khe trong việc giữ mùi hương cho không gian sống.

Ngôi sao của Barca cho biết anh là một người "cuồng" hương vani. Từ nến thơm, xịt phòng cho đến xà phòng tắm, tất cả đều phải mang mùi hương ngọt ngào này.

"Điều quan trọng là nhà phải thơm tho. Tôi thơm lắm," anh hóm hỉnh cho biết.

Nguồn: The Daily