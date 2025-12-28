Không nhận ra Harper Beckham khi cùng bố mẹ đi ăn cưới: Ai “hại” nhan sắc tiểu thư tài phiệt thế này?

Xuất hiện cùng bố mẹ tại đám cưới của Adam Peaty và Holly Ramsay diễn ra tại Tu viện Bath mới đây, Harper Beckham bất ngờ trở thành tâm điểm bàn tán trên mạng xã hội - nhưng không phải vì độ sang chảnh quen thuộc, mà bởi diện mạo khiến nhiều người phải thốt lên: "Đây thật sự là Harper Beckham sao?".

Trong khi Victoria Beckham vẫn giữ phong độ với chiếc váy satin xanh ngọc do chính mình thiết kế, thì cô con gái út 14 tuổi lại gây tranh cãi với lựa chọn trang phục và tạo hình được cho là "dìm visual". Harper diện váy satin đen dáng dài, phối cùng áo khoác lông ngắn và túi clutch Bottega Veneta trị giá hơn 3.000 bảng Anh - tổng thể nhìn qua thì rất "rich kid", nhưng lên hình lại khiến nhiều người… khó nhận ra vì quá "dừ" so với tuổi.

Tạo hình đi ăn cưới của Harper Beckham gây xôn xao cõi mạng (Ảnh: TGB)

Outfit của tiểu thư 14 tuổi bị nhận xét già dặn so với độ tuổi teen (Ảnh: BackGrid)

Trên mạng xã hội, không ít bình luận cho rằng kiểu tóc thả suông rối bời trong gió, layout trang điểm gần như không có điểm nhấn, cộng thêm phom váy già dặn đã khiến Harper trông chững chạc hơn tuổi, thậm chí bị nhận xét là "không còn nét dễ thương quen thuộc". Một số netizen còn đùa rằng: "Ai hại nhan sắc tiểu thư nhà Beckham thế này?".

Dẫu vậy, cũng có ý kiến bênh vực rằng Harper vẫn đang ở độ tuổi thiếu niên, phong cách hiện tại có thể phản ánh sự đơn giản, kín đáo đúng với môi trường trang trọng như lễ cưới trong nhà thờ. Hơn nữa, việc không trang điểm đậm hay diện đồ cầu kỳ cũng giúp cô bé giữ được hình ảnh đúng lứa tuổi, thay vì quá "người lớn hóa" như nhiều rich kid khác.

Thực tế, Harper Beckham từ lâu đã là "tiểu thư tài phiệt" được công chúng theo dõi sát sao, mỗi lần xuất hiện đều dễ dàng trở thành đề tài bàn luận. Chỉ một thay đổi nhỏ trong phong cách cũng đủ để dân mạng soi từng chi tiết.

Có thể nói, lần xuất hiện này của Harper tiếp tục chứng minh một điều: làm con gái của Victoria Beckham không chỉ cần khí chất, mà còn phải chịu áp lực visual từ công chúng. Và đôi khi, chỉ một set đồ "không đúng vibe" cũng đủ khiến cả MXH dậy sóng.

Một số hình ảnh nhà Beckham khi dự đám cưới mới đây:

David cùng con trai thứ hai Romeo (Ảnh: TGB)