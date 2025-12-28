Văn Toàn nói thẳng với Hoà Minzy: "Không có bạn bè gì cả"

Mới đây, nữ ca sĩ Hoà Minzy gây chú ý khi thông báo tổ chức hoạt động fan-concert. Và như thường lệ, giọng ca Bắc Bling tiếp tục nhận được sự ủng hộ quen thuộc từ một người bạn rất thân - tiền đạo Nguyễn Văn Toàn. Nam cầu thủ chia sẻ bài viết quảng bá cho sự kiện của bạn thân 10 năm trên trang cá nhân hơn triệu người theo dõi, kèm theo caption gây cười: "Ủng hộ cho bạn Hoà có tiền trả nợ nào!".

Ngay lập tức, Hòa Minzy cũng nhanh chóng xuất hiện ngay dưới phần bình luận với lời nhắn nhủ "gợi ý" mua vé đúng chất bạn thân chí cốt: "Bạn ơi, có bạn bè gì tới xem bạn ủng hộ tôi 100 vé nhé. Bạn không đi thì thôi, mua cho bạn bè anh em trong đó nha. Cảm ơn bạn".

Lời nhắn khiến dân mạng bật cười vì màn "dí mua vé" trực diện, gần gũi, không hề màu mè. Và tất nhiên, Văn Toàn cũng đáp lại theo cách quen thuộc của mình - từ chối ngắn gọn, thật thà, phũ phàng nhưng hài hước: "Được cái tôi không chơi với ai hết. Không có bạn bè gì cả. Cảm ơn!".

Cuộc trò chuyện chỉ vài dòng nhưng nhanh chóng thu hút hàng trăm lượt tương tác, phần lớn là biểu tượng cười và những bình luận thích thú từ netizen. Nhiều người nhận xét, đây đúng là kiểu tương tác chỉ có thể xuất hiện giữa những người bạn đủ thân, đủ thoải mái với nhau. Chuyện Hoà Minzy nợ tiền Văn Toàn và màn đòi nợ - trả nợ không giống ai của cả hai cũng đã quá quen thuộc với người hâm mộ,

Từ lâu, Hòa Minzy và Văn Toàn đã được yêu mến bởi tình bạn tự nhiên, gắn kết, không kiểu cách giữa nghệ sĩ nổi tiếng và tuyển thủ Quốc gia. Không cần những lời ủng hộ quá ngọt ngào nghiêm chỉnh, chỉ một lần chia sẻ, một câu trả lời dí dỏm cũng đủ để thấy sự gắn bó vẫn luôn ở đó: Một tình bạn nhẹ nhàng, vui vẻ và rất đời thường.

