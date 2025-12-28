Lý do thực sự khiến vợ chồng Beckham bị con cả "block", hé lộ biệt danh kém duyên Victoria đặt cho con dâu

Không còn là chuyện unfollow hay thả tim hờ hững, drama nhà Beckham đã bước sang cấp độ "block thẳng tay". Việc Brooklyn Beckham chặn toàn bộ gia đình đúng dịp Giáng sinh được cho là kết quả của mâu thuẫn kéo dài nhiều năm, xoay quanh cuộc chiến mẹ chồng - nàng dâu với Nicola Peltz.

Trong thế giới mạng xã hội, unfollow đã đủ lạnh lùng, nhưng block mới là động thái "cắt đứt" thật sự. Và cuối tuần qua, nhà Beckham đã nếm trọn cảm giác đó.

Ban đầu, mạng xã hội xôn xao trước tin đồn David và Victoria Beckham bỏ theo dõi con trai cả Brooklyn. Tuy nhiên, Cruz Beckham lập tức lên tiếng phản pháo: "Bố mẹ tôi không bao giờ unfollow con trai mình. Họ thức dậy và phát hiện bị chặn. Tôi cũng vậy".

Một chi tiết nhỏ, nhưng đủ cho thấy mức độ căng thẳng đã vượt xa giới hạn chịu đựng.

Từ "thiên đường Beckham" đến chiến tranh lạnh vì Nicola Peltz

Theo nguồn tin thân cận phía Brooklyn - Nicola, mọi rạn nứt đều bắt đầu từ khi Brooklyn yêu và cưới Nicola Peltz - ái nữ nhà tỷ phú Mỹ Nelson Peltz.

Đỉnh điểm đầu tiên nổ ra vào năm 2022, khi Victoria hứa thiết kế váy cưới cho con dâu nhưng cuối cùng không thực hiện. Chưa dừng lại ở đó, trong chính ngày cưới, bạn thân nhà Beckham - Marc Anthony - lại công khai khen Victoria là "người phụ nữ đẹp nhất căn phòng", thay vì cô dâu.

Sự cố bị cho là khiến Nicola và Brooklyn bật khóc, và từ đó mối quan hệ hai bên chưa bao giờ thực sự hàn gắn.

Làm mới lời thề cưới vắng mặt nhà Beckham, sinh nhật 50 tuổi bị "bơ"

Dù từng cố gắng làm hòa, căng thẳng âm ỉ đã bùng phát trở lại trong năm 2025.

Brooklyn và Nicola không dự bất kỳ bữa tiệc nào trong sinh nhật 50 tuổi của David Beckham. Đến tháng 8, cặp đôi tổ chức lễ làm mới lời thề hôn nhân với đầy đủ gia đình Peltz, nhưng nhà Beckham hoàn toàn vắng mặt. Lễ phong tước Hiệp sĩ đầy danh giá của David Beckham cũng không nhận được một lời chúc mừng nào từ con cả và con dâu.

Theo nguồn tin thân cận, đây được xem là "giọt nước tràn ly" đối với nhà Beckham.

Instagram trở thành chiến trường tâm lý

Người thân cận với Brooklyn - Nicola cho biết cặp đôi cảm thấy bị tổn thương và áp lực nặng nề bởi những bài đăng và "briefing" truyền thông từ phía nhà Beckham.

Họ thậm chí thức dậy mỗi sáng với tâm trạng lo lắng: "Không biết đêm qua bố mẹ Brooklyn lại đăng gì về mình".

Chính vì vậy, việc Brooklyn block cả gia đình không phải hành động bốc đồng, mà là quyết định nhằm cắt đứt nguồn gây stress.

Một người bạn của cặp đôi nói thẳng: "Họ chỉ muốn được yên. Instagram chỉ là một trò truyền thông. Càng ồn ào, Brooklyn và Nicola càng muốn tránh xa".

Victoria Beckham và biệt danh "khó nghe" cho con dâu

Một chi tiết gây sốc là mối quan hệ giữa Victoria và Nicola hiện được mô tả là độc hại đến mức không thể cứu vãn. Nguồn tin phía Brooklyn và Nicola tiết lộ Victoria đã đặt cho con dâu một biệt danh cực kỳ kém duyên, dù không công khai.

Phía Brooklyn - Nicola cáo buộc nhà Beckham đã phát động "chiến dịch tung thông tin sai lệch", nhắm thẳng vào đời sống cá nhân của họ: "Bạn không thể gây tổn thương rồi mong làm hòa chỉ bằng một bài đăng trên mạng xã hội".

Nhà Beckham vẫn "mở cửa", nhưng hy vọng ngày càng mong manh

Nguồn tin từ phía David và Victoria cho biết sự vắng mặt của Brooklyn đang phủ bóng lên mọi dịp quan trọng - từ lễ phong tước hiệp sĩ của David cho đến Giáng sinh.

Thông điệp họ gửi đi vẫn quen thuộc: cánh cửa luôn mở, Brooklyn luôn được chào đón.

Tuy nhiên, với Nicola, nhà Beckham dường như đã từ bỏ hy vọng.

Ở chiều ngược lại, người thân cận với Brooklyn khẳng định: "Brooklyn và Nicola hoàn toàn đồng lòng. Mọi động thái từ phía Beckham lúc này chỉ khiến mọi chuyện đi xa hơn".

Từ một gia đình kiểu mẫu của showbiz thế giới, Beckham giờ đây trở thành ví dụ điển hình cho bi kịch gia đình - con dâu - truyền thông - mạng xã hội, nơi một cú "block" trên Instagram lại đủ sức khép chặt cánh cửa máu mủ.

