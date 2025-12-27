Khép lại drama: Thuỳ Trang lên tiếng sau status ám chỉ Gala Quả bóng vàng "bất công", dành toàn bộ tiền thưởng làm từ thiện

Sau đêm Gala Quả bóng Vàng Việt Nam 2025, tiền vệ Trần Thị Thùy Trang tiếp tục trở thành cái tên được nhắc đến nhiều trên mạng xã hội. Không chỉ bởi danh hiệu Quả bóng Đồng, mà còn bởi những chia sẻ thẳng thắn, nhiều cảm xúc của cô xoay quanh lễ trao giải năm nay.

Trước đó, ngay trong đêm nhận giải, Thùy Trang từng đăng một dòng trạng thái được cho là ẩn ý về sự "bất công" so với những nỗ lực mà cô đã bỏ ra trong suốt năm 2025. Status này nhanh chóng tạo ra nhiều luồng tranh luận trái chiều và sau đó đã được nữ tiền vệ chủ động xóa đi, cho thấy cô không muốn đẩy sự việc đi xa hơn.

Status gây xôn xao của Thuỳ Trang sau khi nhận danh hiệu Quả bóng đồng 2025

Đến sáng 27/12, Thùy Trang chính thức lên tiếng bằng một bài đăng dài, với giọng điệu điềm tĩnh và tích cực hơn. Nữ tiền vệ gửi lời cảm ơn sâu sắc tới ban tổ chức, ban huấn luyện, đồng đội, gia đình và những người luôn dõi theo mình trong suốt chặng đường vừa qua.

"Mỗi lá phiếu, mỗi lời động viên đều là một sự ghi nhận đáng trân trọng. Một năm 2025 đáng nhớ của Trang khép lại, thật vinh dự khi Trang có cho mình thêm những cột mốc lịch sử cho CLB TP.HCM và đội tuyển Futsal nữ Việt Nam", Thuỳ Trang viết.

Thùy Trang cũng thẳng thắn nhìn nhận bản thân vẫn còn nhiều điều cần học hỏi, coi những thử thách vừa qua là động lực để tiếp tục hoàn thiện trong tương lai.

Đặc biệt, nữ tiền vệ khiến người hâm mộ xúc động khi công bố quyết định chuyển toàn bộ số tiền thưởng nhận được từ danh hiệu Quả bóng Đồng 2025 - 20 triệu đồng - tới Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đồng thời ủng hộ thêm cho chương trình "Áo ấm tình thương" nhằm giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn.

"Trang xin được chuyển toàn bộ số tiền thưởng nhận được sau khi đạt danh hiệu Quả Bóng Đồng 2025 đến Mặt trận Tổ quốc, và chút tấm lòng nhỏ cho chương trình áo ấm tình thương như một sự sẻ chia nhỏ bé và lan tỏa những giá trị tốt đẹp".

Khép lại bài viết, Thùy Trang nhấn mạnh rằng với cô, sự yêu thương và đồng hành của mọi người mới chính là phần thưởng lớn nhất trên hành trình sự nghiệp.

Giữa những ồn ào xoay quanh lễ trao giải, hành động lặng lẽ nhưng đầy nhân văn của Thùy Trang đã phần nào cho thấy bản lĩnh, sự chín chắn và cái tâm của một cầu thủ giàu cống hiến.