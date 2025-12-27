David Beckham ôm con gái cưng Harper thắm thiết

Dịp cuối năm 2025, gia đình Beckham tại quây quần bên nhau và chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc lên mạng xã hội. Trong loạt ảnh được đăng tải, Victoria Beckham đ xuất hiện rạng rỡ bên cạnh cậu con trai út Cruz Beckham. Cruz gây ấn tượng với vẻ ngoài ngày càng trưởng thành và phong cách thời trang cá tính.

Victoria và con trai thứ 3 (Ảnh: IGNV)

Trong khi đó, David Beckham khiến người hâm mộ "tan chảy" trước khoảnh khắc tình cảm bên con gái út Harper Seven. Cô bé Harper ngày càng phổng phao và được nhận xét là "bản sao" hoàn hảo kết hợp giữa nét đẹp của cả bố và mẹ. David cũng dành thời gian nhâm nhi rượu vang và trò chuyện cùng con trai thứ Romeo Beckham, cậu con trai vừa quyết định rẽ hướng sự nghiệp từ bóng đá sang con đường thời trang chuyên nghiệp.

Beckham cực cưng chiều con gái (Ảnh: IGNV)

Beckham và con trai Romeo (Ảnh: IGNV)

Sự vắng mặt quen thuộc của Brooklyn

Dù không khí gia đình rất vui vẻ, cư dân mạng nhanh chóng nhận ra sự thiếu vắng của vợ chồng con trai cả Brooklyn Beckham. Sự vắng mặt này được cho do những rạn nứt tình cảm gia đình thời gian qua, khi Brooklyn hiện đang định cư tại Mỹ để phát triển sự nghiệp nghệ thuật và ẩm thực, đồng thời dành nhiều thời gian cho gia đình vợ.