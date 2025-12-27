Hotgirl bắn súng Phí Thanh Thảo thừa nhận phẫu thuật thẩm mỹ, thay đổi 1 chi tiết nâng tầm visual cực đỉnh

Những ngày gần đây, Phí Thanh Thảo - nữ xạ thủ từng gây sốt SEA Games 33 vì visual xinh xắn và phong thái tự tin và loạt "hint hẹn hò" cùng hotboy U22 Việt Nam Phạm Lý Đức - bất ngờ trở thành tâm điểm bàn luận của hội mê làm đẹp trên mạng xã hội. Nguyên nhân không đến từ thành tích thi đấu hay drama nào, mà là màn tự công khai chuyện phẫu thuật thẩm mỹ theo cách rất… thoải mái.

Cụ thể, Phí Thanh Thảo thừa nhận đã làm mũi để gương mặt hài hòa hơn. Đáng chú ý, cô còn không ngại đăng lại ảnh thời chưa can thiệp thẩm mỹ, đặt cạnh hình ảnh hiện tại và nhẹ nhàng chia sẻ: "Ai cũng có nhu cầu làm đẹp mà nhỉ?" Câu nói ngắn gọn nhưng đủ để dập tắt mọi đồn đoán trước đó.

Thực tế, sự thay đổi của Phí Thanh Thảo không quá "lột xác" theo kiểu khác hẳn người cũ, mà là kiểu chỉnh sửa nhẹ một chi tiết nhưng hiệu quả thấy rõ. Sống mũi cao và gọn hơn giúp tổng thể gương mặt trông thanh thoát, sắc nét, visual cũng vì thế mà được nâng tầm đáng kể. Nhiều netizen nhận xét: "Không nói chắc cũng khó nhận ra đã làm", "Sửa vừa đủ, nhìn sang hẳn ra".

Điểm cộng lớn nhất nằm ở thái độ của nữ xạ thủ. Giữa thời điểm chuyện phẫu thuật thẩm mỹ vẫn dễ gây tranh cãi, Phí Thanh Thảo chọn cách đối diện thẳng thắn, không che giấu, không biện minh dài dòng. Chính sự thoải mái này lại khiến cộng đồng mạng phản ứng khá tích cực, thậm chí còn ủng hộ.

Từ một hotgirl bắn súng nổi bật vì ngoại hình lẫn tài năng, Phí Thanh Thảo cho thấy cô cũng giống như nhiều cô gái khác: có quyền làm đẹp cho bản thân, miễn là thấy tự tin và hạnh phúc hơn. Và rõ ràng, chỉ với một thay đổi nhỏ, visual hiện tại của cô đã đủ khiến dân mạng phải công nhận: đẹp hơn là có thật.

Phí Thanh Thảo sau khi làm mũi, visual sắc nét hơn, theo đuổi phong cách cá tính hơn

Ảnh: FBNV