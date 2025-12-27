Hotboy Đình Bắc quyên góp toàn bộ tiền thưởng sau khi giành "cú đúp" danh hiệu tại Gala Quả bóng Vàng 2025

Tối ngày 26/12/2025, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc đã được xướng lên ở hai hạng mục quan trọng tại Gala trao giải Quả bóng Vàng Việt Nam. Đình Bắc giành 2 danh hiệu Quả bóng Bạc nam và Cầu thủ trẻ nam xuất sắc nhất năm 2025. Với 278 phiếu bầu, chân sút sinh năm 2004 chỉ xếp sau người đàn anh Nguyễn Hoàng Đức và vượt qua những gương mặt gạo cội khác để lọt vào Top 3 cầu thủ xuất sắc nhất năm.

Đây là thành quả của một năm thi đấu không biết mệt mỏi. Trong màu áo các cấp độ đội tuyển, Đình Bắc là "linh hồn" trong hành trình giành HCV SEA Games 33 và chức vô địch U23 Đông Nam Á. Tại V.League, anh tiếp tục chứng minh tầm ảnh hưởng quan trọng giúp CLB Công an Hà Nội gặt hái những danh hiệu quốc nội.

Năm 2025 thành công của Đình Bắc (Ảnh: FB Đình Bắc)

Dù không thể trực tiếp có mặt tại buổi lễ do đang cùng ĐT U23 Việt Nam tập huấn tại Qatar, Đình Bắc vẫn khiến cả khán phòng xúc động qua những chia sẻ từ xa. Ngay sau khi nhận thông báo về giải thưởng, tiền đạo này đã có một quyết định khiến người hâm mộ khen ngợi khi quyên góp toàn bộ 45 triệu đồng tiền thưởng từ hai danh hiệu vào tài khoản của Ban Vận động Cứu trợ Trung ương để ủng hộ các hoạt động thiện nguyện.

Chia sẻ trên trang cá nhân, Đình Bắc viết: "Bắc cảm thấy vô cùng hạnh phúc và tự hào. Danh hiệu này không chỉ của riêng Bắc mà thuộc về tất cả những người đã luôn tin tưởng và đồng hành. Bắc hy vọng chút ít đóng góp nhỏ bé này có thể lan tỏa hơi ấm và chia sẻ khó khăn với cộng đồng".

Chia sẻ của Đình Bắc (Ảnh chụp màn hình)

Hành động đẹp của Đình Bắc ngay sau lễ trao giải đã nhận được "cơn mưa" lời khen từ người hâm mộ.

Quả bóng Bạc 2025 chắc chắn sẽ là bệ phóng vững chắc để Đình Bắc tiếp tục chinh phục những đỉnh cao mới, trước mắt là mục tiêu cùng U23 Việt Nam tạo nên kỳ tích tại VCK U23 châu Á 2026 sắp tới.