Hưởng loạt đặc quyền khi là con trai Beckham, "cậu ấm bất tài" lại "vô ơn", đến em gái út Harper cũng bị ghẻ lạnh

Từng là gia đình kiểu mẫu của làng giải trí thế giới, nhưng Giáng sinh 2025 với nhà Beckham lại phủ một màu drama, ẩn ý và những cú "đá xoáy" công khai từ cậu cả Brooklyn Beckham. Khi con trai cả bị cho là biết rõ mình đang làm gì, thì cô em gái Harper - mới 14 tuổi - lại trở thành người tổn thương nhất trong cuộc chiến không do mình gây ra.

Nếu nhìn lại những năm trước, Giáng sinh của nhà Beckham luôn là "đặc sản" MXH: ảnh mặc đồ ngủ, nấu ăn, cười nói rôm rả được David - Victoria chia sẻ liên tục xuyên suốt lễ. Nhưng năm nay thì không.

Đêm Giáng sinh, Victoria Beckham chỉ đăng đúng một khoảnh khắc duy nhất: Harper ngồi bên bàn bếp tại ngôi nhà ở Cotswolds, cặm cụi viết điều ước, phía sau là tất Noel, bánh kẹo và ly sữa cho ông già Noel. Dòng caption ngắn ngủi: "Manifesting her wishes" (Hiện thực hóa điều ước). Câu hỏi được đặt ra ngay lập tức: Liệu Harper có đang ước anh trai Brooklyn quay về?

Đến ngày Boxing Day, gia đình Beckham cuối cùng cũng đăng tải vài bức ảnh đầy cảm xúc mừng lễ lớn.

Brooklyn "đánh úp" MXH

Trong khi đó, Brooklyn Beckham ở bên kia "chiến tuyến" lại có một chuỗi động thái bị cho là cố tình khiêu khích.

Anh đăng video sải bước trên đường, nhạc nền Telephone của Lady Gaga, kèm dòng chữ: "Sorry I cannot hear you, I'm kinda busy" - được hiểu là lời nhắn thẳng cho bố mẹ.

Đêm Noel, Brooklyn tiếp tục đăng ảnh nắm tay Nicola Peltz, khẳng định vợ là "everything", khoe đang ăn mừng cùng gia đình nhà vợ tỷ phú ở Florida.

Sau đó là loạt ảnh chơi tennis cùng tay vợt chuyên nghiệp Reilly Opelka tại dinh thự nhà Peltz. Một nguồn tin nói thẳng: "Brooklyn biết rõ mình đang làm gì".

Dĩ nhiên, câu chuyện nào cũng có hai mặt. Nhưng điều khiến những người thân cận với nhà Beckham bàng hoàng là việc Brooklyn đưa ra quyết định - bị nhiều người mô tả là "cực kỳ tổn thương" - ngay sát Giáng sinh.

Brooklyn hiểu rõ đây là khoảng thời gian thiêng liêng với bố mẹ, anh em, cô dì chú bác, anh em họ - và đặc biệt là ông bà mà anh rất yêu quý.

Bị tố "vô ơn": Những đặc quyền Brooklyn đang quên?

Theo nhiều người trong giới thân cận nhà Beckham, điều khiến David và Victoria đau lòng không chỉ là sự xa cách, mà là việc Brooklyn quên sạch những gì bố mẹ từng làm cho mình.

Từ việc được thử sức ở các lò đào tạo bóng đá hàng đầu. Xuất bản sách ảnh với Penguin Random House khi mới 17 tuổi. Chụp chiến dịch Burberry gây tranh cãi. Thực tập với nhiếp ảnh gia huyền thoại Rankin. Trở thành gương mặt đại diện Pull & Bear. Và hiện tại là thương hiệu sốt cay Cloud23 - lấy đúng số áo huyền thoại của David Beckham.

Một người từng thân cận gia đình thẳng thắn: "Họ đã làm quá nhiều cho Brooklyn. Và giờ cậu ấy đang cư xử như một kẻ vô ơn".

Victoria "ẩn ý" đáp trả, nhưng Harper mới là người đau nhất

Dù giữ im lặng, Victoria Beckham vẫn bị phát hiện đăng story nhảy cùng David trên nền ca khúc Guilty với câu hát: "We've got nothing to be sorry for" - Chúng tôi chẳng có gì phải xin lỗi.

Nhưng giữa tất cả những căng thẳng đó, người khiến nhiều người xót xa nhất lại là Harper.

Brooklyn từng cưng chiều em gái hết mực, Harper cũng thần tượng anh trai và còn làm phù dâu trong đám cưới năm 2022. Thế nhưng năm 2025, hai anh em chỉ gặp nhau đúng 1-2 lần.

Câu chốt lại đầy cay đắng: "Harper không làm gì sai. Con bé chỉ là một đứa trẻ. Tại sao lại trừng phạt con bé?".

