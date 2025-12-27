5 cầu thủ thi đấu tiêu cực bị VFF phạt nặng

Mới đây, Ban Kỷ luật Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã chính thức ban hành quyết định xử phạt nghiêm khắc đối với 5 cầu thủ thuộc biên chế đội U19 Bê Tông 26 Gia Lai. Nguyên nhân được xác định là do nhóm cầu thủ này đã có hành vi thi đấu không đúng khả năng, gây ảnh hưởng xấu đến hình ảnh và sự công bằng của vòng loại giải bóng đá U19 Quốc gia 2025/26.

U19 Bê Tông 26 Gia Lai thi đấu không đúng nặng lực (Ảnh: VTC News)

Theo thông báo từ VFF, các cầu thủ phải nhận án phạt tài chính và đình chỉ thi đấu cụ thể như sau:

Trần Quang Duy và Trương Phú Quý mỗi cầu thủ bị phạt 3.750.000 đồng; Trần Triệu Duy Khoa, Đinh Duy Báo và thủ môn Nguyễn Công Thuận mỗi cầu thủ bị phạt 2.500.000 đồng.

Bên cạnh việc nộp phạt hành chính, cả 5 cầu thủ này đều phải nhận hình thức kỷ luật nặng nhất về chuyên môn tại giải lần này là cấm thi đấu cho đến hết giải vô địch U19 Quốc gia 2026.

Sự việc bắt nguồn từ màn trình diễn đáng ngờ của đội U19 Bê Tông 26 Gia Lai tại bảng C, nơi có sự góp mặt của các đối thủ mạnh như Sông Lam Nghệ An, Hoàng Anh Gia Lai hay Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Sau 4 lượt trận, đội bóng này không giành được điểm nào, toàn thua cả 4 trận với hiệu số bàn thắng bại âm 15.

Đặc biệt, trong một số trận đấu, các cầu thủ nêu trên bị đánh giá là có biểu hiện buông xuôi, thi đấu dưới sức một cách bất thường. Qua quá trình thẩm tra, VFF kết luận hành vi "thi đấu không đúng khả năng" của nhóm cầu thủ này đã vi phạm nghiêm trọng quy chế bóng đá chuyên nghiệp và làm tổn hại đến uy tín của Liên đoàn.