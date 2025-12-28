Đỗ Mỹ Linh trổ tài cắm hoa, khoe cuộc sống "dâu hào môn", vóc dáng gây chú ý giữa tin đồn mang bầu lần 2

Giữa lúc vướng nghi vấn mang thai lần hai, mới đây, hoa hậu Đỗ Mỹ Linh - bà xã Chủ tịch CLB bóng đá Hà Nội Đỗ Vinh Quang - tiếp tục khiến netizen chú ý khi chia sẻ loạt khoảnh khắc đời thường nhẹ nhàng, tinh tế. Không ồn ào khoe hàng hiệu hay tiệc tùng xa hoa, nàng hậu lại ghi điểm bằng hình ảnh cắm hoa, đọc sách, làm việc tại nhà trong không gian sống sang trọng, chuẩn vibe "dâu hào môn".

Trong video mới đăng tải trên trang cá nhân, Đỗ Mỹ Linh diện trang phục trắng nhẹ nhàng, phom dáng rộng rãi, gương mặt rạng rỡ, động tác thư thái. Hoa hậu Việt Nam 2016 chăm chút từng bình hoa, tỉ mỉ lựa chọn màu sắc và sắp xếp cành lá, cho thấy niềm yêu thích đặc biệt với những thú vui mang tính "chữa lành", lại làm đẹp nhà cửa, mang đậm chất "nữ công gia chánh". Khoảnh khắc cô nàng đọc sách trên ghế sofa hay đứng bên cửa sổ đón nắng cũng nhanh chóng nhận về nhiều lời khen bởi vẻ dịu dàng, nền nã.

Đỗ Mỹ Linh trổ tài căm hoa tại nhà

Bà xã Chủ tịch CLB Hà Nội đang dính nghi vấn mang bầu lần 2

Đáng chú ý, vóc dáng hiện tại của Đỗ Mỹ Linh tiếp tục trở thành tâm điểm bàn luận. Dù khéo léo chọn trang phục che dáng, nhiều netizen vẫn nhận ra vòng hai có phần đầy đặn hơn trước. Chính chi tiết này càng khiến tin đồn nàng hậu đang mang thai lần hai thêm râm ran. Tuy nhiên, phía Đỗ Mỹ Linh vẫn giữ im lặng, không xác nhận cũng không phủ nhận.

Kể từ khi kết hôn với doanh nhân Đỗ Vinh Quang, Đỗ Mỹ Linh hiếm khi xuất hiện dày đặc tại các sự kiện giải trí mà tập trung cho cuộc sống gia đình. Hình ảnh cô chia sẻ trên mạng xã hội cũng xoay quanh những khoảnh khắc đời thường, nhẹ nhàng nhưng toát lên sự đủ đầy, viên mãn. Dù tin đồn mang bầu lần 2 thực hư ra sao, không thể phủ nhận Đỗ Mỹ Linh đang có cuộc sống hôn nhân khiến nhiều người ngưỡng mộ: yên bình, sang trọng trong biệt thự trăm tỷ và tình cảm với Chủ tịch Hà Nội FC ngày càng ngọt ngào.

Cuộc sống dâu hào môn của Đỗ Mỹ Linh khiến netizen chú ý

Đỗ Mỹ Linh đã kết hôn với Chủ tịch Hà Nội FC Đỗ Vinh Quang được 3 năm

Ảnh: TTNV



