Đây đích thị là "Young face" của thể thao Việt Nam năm 2025: Trình làng 5 "cỗ máy săn huy chương" cực đẳng cấp

Năm 2025 khép lại với những dấu ấn đậm nét của thể thao Việt Nam trên trường quốc tế. Bên cạnh những tượng đài đã khẳng định được vị thế, sự vươn lên mạnh mẽ của những gương mặt trẻ đã vẽ nên một bức tranh đầy hy vọng cho tương lai của thể thao Việt Nam.

Trịnh Thu Vinh (SN 2000)

Ở tuổi 25, xạ thủ quê Thanh Hóa đã không còn là một "ẩn số". Năm 2025 đánh dấu sự trưởng thành vượt bậc của Trịnh Thu Vinh khi cô vươn mình trở thành tay súng chủ lực của đội tuyển bắn súng quốc gia. Với sự điềm tĩnh và kỹ thuật bắn súng ngắn hơi đạt độ chín, Thu Vinh ghi dấu ấn với 4 HCV, phá 3 kỷ lục tại SEA Games 33.

Xạ thủ Trịnh Thu Vinh với năm 2025 rực rỡ (Ảnh: FBNV)

Võ Thị Mỹ Tiên (SN 2005)

Trong bối cảnh bơi lội nữ Việt Nam tìm kiếm người kế thừa xứng đáng cho kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên, Võ Thị Mỹ Tiên đã đưa ra câu trả lời đầy thuyết phục ở tuổi 20. Tại SEA Games 33, kình ngư quê Long An đã có màn trình diễn bùng nổ khi thâu tóm 9 huy chương ở các nội dung bơi hỗn hợp, tự do, tiếp sức...

Mỹ Tiên có một năm 2025 bùng nổ (Ảnh: FBNV)

Nguyễn Thành Duy (SN 2009)

Được mệnh danh là "thần đồng" mới của cử tạ Việt Nam, Thành Duy đã gây chấn động khi giành HCV và phá kỷ lục châu Á tại ASIAD trẻ 2025. Chàng trai đến từ Khánh Hòa này không chỉ sở hữu sức mạnh thiên bẩm mà còn có tâm lý thi đấu cực kỳ bản lĩnh, trở thành niềm hy vọng lớn nhất cho mục tiêu Olympic trong tương lai gần.

Nguyễn Thành Duy trở thành thế lực mới của cử tạ Việt Nam Ảnh: AYG2025

Nguyễn Đình Bắc (SN 2004)

Năm 2025 đánh dấu bước chuyển mình quan trọng của Nguyễn Đình Bắc (21 tuổi) từ một cầu thủ tiềm năng trở thành trụ cột không thể thay thế. Với lối chơi giàu tốc độ và tư duy chiến thuật hiện đại, tiền đạo quê Nghệ An là nhân tố chính giúp bóng đá Việt Nam gặt hái chức vô địch U23 Đông Nam Á và HCV tại SEA Games 33.

Đình Bắc ghi dấu ấn mạnh mẽ (Ảnh: FBNV)

Nguyễn Thị Kim Anh (SN 2006)

Điền kinh Việt Nam năm 2025 chứng kiến sự trỗi dậy mạnh mẽ của Nguyễn Thị Kim Anh (21 tuổi) ở nội dung nhảy cao nữ. Sở hữu chiều cao lý tưởng và kỹ thuật giậm nhảy hiện đại, cô gái trẻ này đã mang về những tấm HCV quá giá, giải tỏa "cơn khát" vàng ở nội dung nhảy cao cho đội tuyển điền kinh tại khu vực. Sự thăng tiến ổn định giúp Kim Anh trở thành niềm kỳ vọng lớn trong chiến dịch chinh phục các nấc thang cao hơn tại đấu trường châu lục.