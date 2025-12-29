Hotgirl tuyển nữ Việt Nam Trần Thị Duyên diện nội y sexy, khoe body cực phẩm, khác hẳn lúc thi đấu SEA Games

Trần Thị Duyên - nữ tuyển thủ bóng đá Việt Nam vốn quen mặt với hình ảnh giản dị, gương mặt mộc và phong thái tập trung cao độ trên sân cỏ - mới đây bất ngờ khiến cộng đồng mạng "đứng hình" khi tung loạt ảnh đời thường cực kỳ nóng bỏng. Màn lột xác này nhanh chóng trở thành chủ đề được bàn tán rôm rả.

Trong bộ ảnh đăng tải tối 28/12 để mừng sinh nhật, Trần Thị Duyên lựa chọn phong cách thời trang gợi cảm với áo croptop, nội y thể thao và jacket khoác hờ, khoe trọn vòng eo thon gọn, phẳng lì cùng vóc dáng săn chắc đáng ngưỡng mộ. Gương mặt xinh đẹp, thần thái cuốn hút, ánh nhìn sắc sảo và cách tạo dáng chuyên nghiệp khiến nhiều người không khỏi bất ngờ, thậm chí nhận xét "không nhận ra đây là cô gái mộc mạc từng thi đấu đầy máu lửa trên sân cỏ SEA Games 33".

Trần Thị Duyên quyến rũ trong bộ ảnh đời thường mừng sinh nhật (Ảnh: FBNV)

Hot girl bóng đá gây sốt với vòng eo thon thả, phẳng lì (Ảnh: FBNV)

Trần Thị Duyên hôm nay trái ngược hoàn toàn với hình ảnh trên sân cỏ - nơi cô nàng luôn xuất hiện trong bộ trang phục thi đấu rộng rãi, gương mặt mộc ít son phấn, mồ hôi nhễ nhại và ánh mắt quyết liệt. Phiên bản đời thường của hot girl tuyển nữ Việt Nam lại mang đậm màu sắc thời trang, hiện đại và đầy nữ tính. Chính sự đối lập này càng khiến netizen thích thú, cho rằng nữ cầu thủ sở hữu "2 vibe khác nhau hoàn toàn".

Nhiều ý kiến để lại bình luận khen ngợi body khỏe khoắn, chuẩn thể thao của Trần Thị Duyên, đồng thời khẳng định vẻ đẹp của các nữ vận động viên không chỉ nằm ở thành tích thi đấu mà còn ở sự tự tin, biết yêu và chăm chút cho bản thân ngoài đời thường.

Từ sân cỏ SEA Games đến những khung hình đời thường đầy cuốn hút, Trần Thị Duyên đang chứng minh rằng các "hot girl tuyển nữ Việt Nam" hoàn toàn có thể vừa mạnh mẽ khi thi đấu, vừa quyến rũ và thời trang khi trở về với cuộc sống thường nhật.

Trần Thị Duyên là gương mặt nhận được nhiều sự chú ý ở ĐT nữ Việt Nam (Ảnh: PH)

Cô nàng sở hữu visual xinh đẹp, luôn thu hút sự chú ý khi ra sân (Ảnh: PH)

Phong thái thi đấu đầy máu lửa của hot girl bóng đá ở SEA Games 33 (Ảnh: PH)



