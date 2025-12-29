Mẹ chồng - nàng dâu nhà Beckham thi nhau "flex" cảnh gia đình tình cảm, không ai chịu thua kém ai giữa rạn nứt

Giữa lúc mối quan hệ giữa Brooklyn Beckham và gia đình ruột thịt đang rạn nứt nghiêm trọng, loạt động thái mới từ cả hai phía trong dịp Giáng sinh vừa qua tiếp tục khiến dư luận xôn xao. Đáng chú ý, Nicola Peltz - vợ Brooklyn - gây chú ý với bài đăng tình tứ bên chồng.

Cụ thể, nữ diễn viên sinh năm 1995 đã đăng tải loạt ảnh Giáng sinh ấm cúng bên gia đình nhà ngoại tại Mỹ. Trong khung hình, Brooklyn xuất hiện với vẻ mặt thoải mái, diện đồ ngủ Giáng sinh đồng điệu cùng vợ và tận hưởng không khí đoàn viên bên bố mẹ vợ là tỷ phú Nelson Peltz và bà Claudia Heffner. Nicola còn viết caption ngọt ngào: "Chúc mọi người một Giáng sinh vui vẻ và năm mới tràn đầy yêu thương, bình an và niềm vui".

Động thái này nhanh chóng được netizen cho rằng mang hàm ý đối lập rõ rệt với bức tranh Giáng sinh của gia đình Beckham tại Anh - nơi Brooklyn hoàn toàn vắng mặt.

Trong khi đó, Victoria Beckham dường như cũng không hề "lép vế". Nhà thiết kế đình đám chia sẻ video chồng mình - David Beckham - nhảy múa đầy vui vẻ cùng con gái út Harper (14 tuổi) theo ca khúc Islands in the Stream. Victoria không giấu được sự tự hào khi gọi David là "người bố tuyệt vời nhất". Khoảnh khắc ngọt ngào này nhanh chóng nhận được sự ủng hộ lớn từ người hâm mộ.

Đáng chú ý, ca khúc mà David và Harper nhảy cùng nhau vốn là "bài hát ruột" của gia đình Beckham, thường xuất hiện trong các dịp sinh nhật, kỷ niệm, thậm chí từng tạo thành trào lưu TikTok viral vào năm 2024. Việc Victoria chia sẻ khoảnh khắc này được cho là cách khẳng định gia đình vẫn hạnh phúc bất chấp sự thiếu vắng con trai cả.

Trước đó không lâu, David và Victoria cũng gây chú ý khi đăng video nhảy theo bài Guilty của Barbra Streisand với ca từ: "We've got nothing to be sorry for" (Chúng ta chẳng có gì để xin lỗi) - được cho là thông điệp gửi thẳng đến Brooklyn giữa tin đồn anh muốn bố mẹ công khai xin lỗi mình và Nicola.

Về phía Brooklyn, anh tiếp tục đón Giáng sinh tại Mỹ cùng vợ và gia đình nhà vợ, đồng thời đăng ảnh nắm tay Nicola kèm caption ngắn gọn nhưng đầy tính khẳng định: "My everything" (Mọi thứ của anh). Trước đó, Brooklyn còn bị em trai Cruz tiết lộ đã block toàn bộ gia đình Beckham trên Instagram, bao gồm cả bố mẹ và em gái Harper.

Những động thái qua lại trong mùa lễ hội càng khiến dư luận tin rằng mối quan hệ giữa Brooklyn - Nicola và gia đình Beckham đang rơi vào giai đoạn căng thẳng nhất từ trước đến nay. Dù không ai lên tiếng trực tiếp xác nhận, nhưng việc mỗi bên đều "kể câu chuyện Giáng sinh của riêng mình" trên mạng xã hội dường như đã nói lên tất cả.

Giáng sinh - vốn là dịp đoàn tụ - nay lại trở thành thời điểm phơi bày rõ ràng nhất những rạn nứt chưa có hồi kết trong gia đình Beckham.