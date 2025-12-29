Thủ môn bất ngờ đổ gục ngay trên sân khiến cả khán đài "nín thở" lo sợ

Trong trận đấu kịch tính giữa Sudan và Guinea Xích đạo tại Cúp bóng đá châu Phi (AFCON) 2025, một sự cố kinh hoàng đã xảy ra khi thủ môn Monged Elneel bất ngờ ngã gục ngay trên sân, khiến cả vận động viên lẫn khán giả phải nín thở lo sợ.

Sự việc diễn ra ở phút 37 của hiệp một. Trong khi trận đấu đang diễn ra bình thường, thủ thành Monged Elneel của đội tuyển Sudan bất ngờ đổ gục xuống mặt cỏ dù không hề có bất kỳ va chạm hay tranh chấp nào với cầu thủ đối phương. Anh nằm bất động, khiến các đồng đội hoảng hốt vây quanh và ra hiệu khẩn cấp cho bộ phận y tế.

Trọng tài ngay lập tức cho dừng trận đấu. Bầu không khí trên sân vận động trở nên căng thẳng tột độ, gợi nhớ đến những sự cố tim mạch nguy hiểm thường gặp trong bóng đá đỉnh cao.

Tuy nhiên, sau vài phút được các bác sĩ chăm sóc ngay tại chỗ, một kịch bản nhẹ nhàng hơn nhiều đã xảy ra. Monged Elneel dần tỉnh lại, có thể đứng vững và ra tín hiệu cho ban huấn luyện rằng anh vẫn ổn.

Kết quả kiểm tra nhanh từ đội ngũ y tế cho thấy thủ môn sinh năm 1996 này ngất xỉu là do bị tụt đường huyết. Tình trạng này khiến anh bị choáng váng đột ngột dẫn đến mất ý thức tạm thời nhưng không gây nguy hiểm lâu dài đến tính mạng.

Thủ môn tụt đường huyết ngất trên sân ((Ảnh: BeSoccer)

Sau khi được bổ sung năng lượng nhanh, Monged Elneel đã khiến tất cả kinh ngạc khi quyết định tiếp tục thi đấu thay vì rời sân. Không chỉ đứng vững trong khung gỗ, anh còn tỏa sáng rực rỡ với 3 pha cứu thua xuất thần, giúp Sudan bảo toàn tỉ số mong manh 1-0 trước sức ép nghẹt thở từ Guinea Xích đạo.

(Nguồn: BeSoccer)