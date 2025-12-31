"Người hùng" Thanh Nhàn ghi bàn ở SEA Games gặp chấn thương nặng, U23 Việt Nam lo sốt vó trước thềm U23 châu Á

Sau thông tin chấn thương vai của thủ môn Nguyễn Tân, thêm một cầu thủ U23 Việt Nam dính chấn thương là tiền đạo Nguyễn Thanh Nhàn. Thanh Nhàn cũng là người ghi bàn quyết định giúp U22 Việt Nam thắng 3-2 Thái Lan ở chung kết SEA Games 33.

Thanh Nhàn bị chấn thương nguy cơ vắng mặt ở U23 châu Á (Ảnh: HĐ)

Theo tìm hiểu, Thanh Nhàn đã bị rách bắp chân trong quá trình tập luyện chuẩn bị cho trận giao hữu tổng duyệt với U23 Syria. Chấn thương này đòi hỏi thời gian nghỉ ngơi và hồi phục dài ngày, khiến anh có nguy cơ không kịp bình phục để thi đấu tại Qatar vào đầu tháng 1 tới.

Đây là một tổn thất lớn cho hàng công của U23 Việt Nam, bởi Thanh Nhàn vốn là mẫu tiền đạo có tốc độ và khả năng tạo đột biến cao. Đáng chú ý, đây không phải lần đầu chân sút quê Tây Ninh lỡ hẹn với các giải đấu lớn. Trước đó, anh từng lỡ hẹn với Asian Cup 2023 và VCK U23 châu Á 2024 cũng vì những chấn thương đáng tiếc vào phút chót.

Không chỉ Thanh Nhàn, danh sách bệnh binh của U23 Việt Nam còn kéo dài với những cái tên quan trọng khác. Trước ngày lên đường đi tập huấn trung vệ Tuấn Phong bị lật cổ chân và cần ít nhất 2 tuần để hồi phục, chính thức chia tay giải đấu. Ngoài ra là trường hợp của thủ môn Nguyễn Tân, buộc HLV Kim Sang-sik phải có sự bổ sung nhân sự sớm để chuẩn bị bước vào giải U23 châu Á.