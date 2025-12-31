2025 đầy thăng trầm của Trương Vinh Hiển: "Nếu không có áp lực, sẽ không có Hiển của ngày hôm nay"

Năm 2025 cái tên Trương Vinh Hiển pickleball phủ sóng dày đặc trên các mặt báo thể thao. Thế nhưng, đằng sau ánh hào quang của những chiếc cúp vô địch là một hành trình tâm lý đầy bản lĩnh mà tay vợt trẻ này vừa chính thức trải lòng.

Trong bài chia sẻ mới nhất trên trang cá nhân, Trương Vinh Hiển không chọn cách khoe khoang thành tích. Thay vào đó, anh mở đầu bằng những góc khuất ít người thấy áp lực và sự hoài nghi. Dù gặt hái thành công vang dội, ít ai biết rằng có những thời điểm Hiển rơi vào trạng thái "đầu nặng", mất đi sự thanh thoát trên sân đấu.

" Có lúc Hiển cũng tự hỏi liệu con đường mình đang đi có đúng hay không?", lời tâm sự này cho thấy sức nặng của kỳ vọng mà một vận động viên phải gánh vác. Đỉnh điểm trong năm 2025 là màn tranh cãi giữa Vinh Hiển và Lý Hoàng Nam.

Drama giữa Lý Hoàng Nam và Trương Vinh Hiển năm 2025 tại giải Pickleball Vietnam Cup bùng nổ do những tranh cãi về quyết định của trọng tài và thái độ thiếu kiềm chế của cả hai trên sân. Lý Hoàng Nam bức xúc trước các pha bóng nhạy cảm, trong khi tay vợt trẻ Vinh Hiển bị chỉ trích là thiếu tinh thần fair-play, dẫn đến làn sóng công kích dữ dội từ cộng đồng mạng. Tuy nhiên, sự việc nhanh chóng được xoa dịu khi Vinh Hiển công khai xin lỗi và đàn anh Lý Hoàng Nam lên tiếng bao dung. Mọi hiềm khích chính thức khép lại khi cả hai tái đấu chuyên nghiệp tại chặng đấu tiếp theo và cùng nhau gặt hái vinh quang tại các giải đấu quốc tế.

Vinh Hiển trưởng thành hơn sau khi vướng dram thiếu fair-play (Ảnh: FBNV)

Những tâm sự của Trương Vinh Hiển (Ảnh chụp màn hình)

Vinh Hiển trưởng và toả sáng

Chính như "nốt trầm" đã giúp Vinh Hiển trưởng thành hơn, bản lĩnh hơn sau đó.

Nhìn lại bảng thành tích của Hiển trong năm 2025, chỉ có thể dùng từ "thống trị". Tại Giải Pickleball Việt Nam (Cúp Hyundai Thành Công), tay vợt 21 tuổi này đã lập nên kỷ lục vô tiền khoáng hậu khi thâu tóm toàn bộ 4 chức vô địch ở các nội dung tham gia (Siêu cúp và Chuyên nghiệp).

Không dừng lại ở biên giới quốc gia, Trương Vinh Hiển đã thực sự bước ra ánh sáng châu lục khi chiến thắng trước đàn anh Lý Hoàng Nam tại chung kết PPA Tour Australia (Melbourne) đã khẳng định vị thế của Hiển ở nội dung đơn nam.

Vinh Hiển toả sáng rực rỡ ở đấu trường quốc tế năm 2025 (Ảnh: FBNV)

Sự kết hợp ăn ý cùng người đàn anh Đỗ Minh Quân tại PPA Tour Asia đã giúp Việt Nam lần đầu tiên có đại diện đứng trên bục cao nhất ở một giải đấu tầm cỡ châu Á, đánh bại những đối thủ hàng đầu thế giới.

Khép lại một năm 2025 rực rỡ, Trương Vinh Hiển khẳng định sẽ tiếp tục thể hiện bản thân trong năm 2026 với một tâm thế mới.