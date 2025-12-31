VĐV 3 môn phối hợp bị cá mập cắn chết, khoảnh khắc lìa đời khiến người thân bàng hoàng

Cộng đồng yêu bơi lội và thể thao ngoài trời tại California vẫn chưa hết bàng hoàng trước cái kết đau lòng của Erica Fox (55 tuổi) n nữ vận động viên ba môn phối hợp dày dạn kinh nghiệm, người dành gần trọn cuộc đời mình cho đại dương. Sau gần một tuần mất tích bí ẩn, thi thể của Erica đã được tìm thấy, khép lại hy vọng mong manh nhưng cũng mở ra nỗi đau quá lớn với gia đình, bạn bè và những người từng bơi cùng cô.

Erica biến mất vào sáng 21/12 trong một buổi bơi biển định kỳ tại Lovers Point (Pacific Grove, vịnh Monterey). Khi đó, cô đi cùng chồng - Jean-Francis Vanreusel, người bạn đời suốt 30 năm - và hơn chục thành viên Kelp Krawlers, câu lạc bộ bơi biển do chính Erica đồng sáng lập hơn 20 năm trước. Mọi thứ vẫn diễn ra như thường lệ cho đến khoảnh khắc định mệnh khi cả nhóm quay đầu vào bờ.

Bơi phía sau vợ khoảng 100 yard (hơn 91 met), Jean-Francis bất ngờ chứng kiến cảnh tượng khiến anh ám ảnh đến cuối đời: một con cá mập trồi lên và kéo Erica chìm xuống làn nước lạnh. Từ trên bờ, một số nhân chứng cũng hoảng loạn kể lại rằng họ nhìn thấy cá mập nổi lên với thi thể người trong miệng, rồi nhanh chóng lặn mất.

Thi thể của Erica Fox được tìm thấy vào chiều 27/12 vẫn còn mặc bộ đồ lặn màu đen, ở phía nam bãi biển Davenport thuộc Santa Cruz (Ảnh: NY Post)

Cả nhóm lập tức lao lên bờ, nhưng Erica đã biến mất hoàn toàn. Công tác tìm kiếm được triển khai quy mô lớn suốt nhiều ngày, lực lượng cứu hộ quét hơn 84 dặm hải lý trên biển, song tất cả chỉ là con số không.

Phải đến chiều thứ Bảy (27/12), một thi thể nữ giới mới được phát hiện trôi dạt vào bờ biển gần Davenport (hạt Santa Cruz), cách nơi xảy ra sự việc khoảng 45-50 dặm về phía bắc. Gia đình xác nhận đó chính là Erica thông qua bộ đồ bơi, đồng hồ Garmin và vòng đeo chống cá mập ở mắt cá chân - thiết bị phát sóng điện từ được cho là có tác dụng xua đuổi cá mập, vẫn còn nguyên vẹn trên người cô.

Trong nỗi đau tột cùng, chồng Erica nghẹn ngào chia sẻ với truyền thông: "Cô ấy không muốn sống trong sợ hãi. Erica đã sống trọn vẹn cuộc đời mình. Và cô ấy ra đi ở nơi mình yêu nhất".

Theo văn phòng cảnh sát trưởng, các đội cứu hộ đã tìm thấy một thi thể dưới biển ở phía nam bãi biển Davenport thuộc Santa Cruz vào khoảng 2 giờ chiều ngày 27/12 (Ảnh: Văn phòng cảnh sát trưởng Monterey)

Ngày hôm sau, Jean-Francis dẫn đầu cuộc diễu hành tưởng niệm dọc bờ biển, cùng hàng chục thành viên Kelp Krawlers bơi lại quãng đường cuối cùng của Erica - như một lời chào tạm biệt gửi đến người phụ nữ được xem là "linh hồn" của cả cộng đồng.

Erica Fox không chỉ là một vận động viên đáng nể. Cô từng hoàn thành 2 giải Half Ironman, tham gia gần 20 năm giải Escape from Alcatraz khắc nghiệt và được bạn bè gọi là "ngọn hải đăng" của giới bơi biển. Trong mắt những người quen biết, Erica luôn xuất hiện với nụ cười rạng rỡ, tình yêu cuồng nhiệt dành cho đại dương và niềm tin rằng bơi biển là liều thuốc chữa lành tâm hồn.

Dù hiểu rõ rủi ro - khu vực vịnh Monterey nổi tiếng có nhiều cá mập trắng lớn săn mồi vào mùa đông - Erica vẫn chọn đối mặt, thay vì từ bỏ điều khiến cô hạnh phúc.

Vận động viên ba môn phối hợp đã mất tích ở vùng biển ngoài khơi bờ biển California sau một vụ tấn công của cá mập (Ảnh: Văn phòng cảnh sát trưởng Monterey)

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu Kelp Krawlers đối diện bi kịch. Năm 2022, một thành viên khác của nhóm - Steve Bruemmer - từng bị cá mập cắn nghiêm trọng nhưng may mắn sống sót nhờ được cứu kịp thời. Sau biến cố đó, anh quyết định chỉ bơi trong hồ bơi. Lần này, nỗi đau đã vượt quá sức chịu đựng của nhiều người.

Các chuyên gia cho biết, những vụ việc như của Erica là cực kỳ hiếm. Từ năm 1950 đến nay, California ghi nhận khoảng 230 vụ cá mập tấn công, với 16 ca tử vong trước đó. Nhiều nhà sinh vật biển nhận định cá mập có thể đã nhầm người bơi với hải cẩu hoặc sư tử biển - con mồi quen thuộc của chúng.

Tuy nhiên, con số thống kê không thể xoa dịu nỗi mất mát. Một thành viên Kelp Krawlers nghẹn ngào nói: "Chúng tôi vẫn đang sốc nặng. Chưa ai biết liệu có thể tiếp tục bơi ở đây hay không. Lúc này, điều duy nhất có thể làm là ở bên nhau".

Tổng hợp từ NY Post, Theguardian...