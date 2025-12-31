Báo Thái Lan chưa quên ngày thua đau U22 Việt Nam và vụ gian lận chấn động SEA Games

Theo tờ Siam Sport, trận thua 2-3 trước U22 Việt Nam ở chung kết bóng đá nam SEA Games 33 đã được đưa vào danh sách những sự kiện thể thao gây thất vọng nhất của Thái Lan trong năm. Đáng chú ý, đây là thất bại diễn ra ngay trên sân nhà, trong bối cảnh U22 Thái Lan từng dẫn trước đối thủ tới 2 bàn sau hiệp một nhưng vẫn để tuột HCV một cách cay đắng.

Bài viết của Siam Sport mô tả đây là "nỗi đau khó quên" với bóng đá Thái Lan, không chỉ bởi kết quả, mà còn bởi cách đội chủ nhà đánh mất lợi thế. Truyền thông xứ chùa vàng thừa nhận U22 Việt Nam đã thể hiện bản lĩnh, tinh thần thi đấu kiên cường và xứng đáng giành chiến thắng trong trận chung kết được đánh giá là một trong những màn so tài kịch tính nhất lịch sử SEA Games.

U22 Việt Nam thắng Thái Lan giành HCV SEA Games (Ảnh: HĐ)

Không chỉ dừng lại ở bóng đá, Siam Sport còn nhắc tới một sự cố gây tranh cãi khác của đoàn thể thao Thái Lan tại SEA Games 33, đó là vụ việc liên quan đến gian lận trong môn eSports. Một nữ vận động viên của đội tuyển Thái Lan bị phát hiện sử dụng phần mềm hỗ trợ trái phép, dẫn tới việc đội eSports nữ bị truất quyền thi đấu và buộc phải rút lui khỏi đại hội. Sự việc này được xem là "vết gợn" nghiêm trọng, ảnh hưởng đến hình ảnh của thể thao Thái Lan tại đấu trường khu vực.

VĐV Warasin Naraphat Thái Lan gian lận (Ảnh: IGNV)



Việc truyền thông Thái Lan liên tục nhắc lại cả thất bại trước U22 Việt Nam lẫn vụ gian lận eSports cho thấy SEA Games 33 vẫn để lại nhiều dư âm không trọn vẹn với nước chủ nhà. Trong khi đó, chiến thắng của U22 Việt Nam được nhìn nhận như dấu mốc đáng nhớ, khẳng định vị thế ngày càng vững chắc của bóng đá Việt Nam ở Đông Nam Á.