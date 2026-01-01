Cơn ác mộng của Mbappe

Sáng ngày 1/1, trang chủ Real Madrid chính thức xác nhận tình trạng của tiền đạo người Pháp: "Sau các cuộc kiểm tra y tế toàn diện, Kylian Mbappe được chẩn đoán bị bong gân đầu gối trái. Quá trình hồi. phục của cầu thủ sẽ được theo dõi sát sao".

Theo các nguồn tin uy tín từ Tây Ban Nha, chấn thương này dự kiến sẽ khiến chân sút sinh năm 1998 phải rời xa sân cỏ trong khoảng 3 tuần. Dù trước đó Mbappe vẫn ra sân đều đặn, nhưng thực tế anh đã phải thi đấu với cảm giác khó chịu ở đầu gối trong nhiều vòng đấu gần đây. Để tránh rủi ro dài hạn, ban lãnh đạo Real đã quyết định rút anh khỏi danh sách thi đấu để điều trị dứt điểm.

Mbappe chấn thương (Ảnh: Real)

Sự vắng mặt của Mbappe là một đòn giáng mạnh vào tham vọng của HLV Carlo Ancelotti. Tính đến thời điểm hiện tại của mùa giải, Mbappe đang là "linh hồn" trên hàng công với hiệu suất khủng khiếp: 18 bàn thắng sau 18 trận đá chính tại La Liga, Dẫn đầu danh sách Vua phá lưới giải đấu; Vừa san bằng kỷ lục 59 bàn/năm dương lịch của huyền thoại Cristiano Ronaldo trong năm 2025.

Lỡ hẹn với Siêu cúp Tây Ban Nha?

Trước mắt, Real Madrid chắc chắn sẽ không có sự phục vụ của chân sút số 9 trong cuộc đối đầu với Real Betis tại La Liga cuối tuần này. Tuy nhiên, điều khiến người hâm mộ lo lắng hơn cả là khả năng góp mặt của anh tại Siêu cúp Tây Ban Nha diễn ra tại Saudi Arabia (từ ngày 7 đến 11/1).

Theo lịch trình, Real Madrid sẽ chạm trán đại kình địch Atlético Madrid ở trận bán kết vào ngày 8/1. Nếu quá trình hồi phục không thần tốc, khả năng Mbappe ra sân trong trận derby Madrid cũng như trận chung kết tiềm năng (gặp Barcelona hoặc Athletic Club) là rất thấp.