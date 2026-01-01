Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh khoe tiệc Giao thừa xa hoa nhà chồng hào môn, ái nữ Chủ tịch Hà Nội FC chiếm trọn spotlight

Khung cảnh Giao thừa nhà bầu Hiển gây chú ý trên MXH (Video: TTNV)

Đón năm mới 2026, mới đây, nàng dâu hào môn Đỗ Mỹ Linh khiến dân tình trầm trồ khi hé lộ không khí tiệc Giao thừa cực sang tại nhà chồng. Không phô trương quá đà, chỉ vài khoảnh khắc được nàng hậu chia sẻ cũng đủ cho thấy độ bề thế, ấm cúng và chuẩn "gia đình tài phiệt" khiến ai nhìn cũng phải xuýt xoa.

Trong không gian tiệc tối được bày biện chỉn chu, ánh đèn ấm áp cùng bàn tiệc tinh tế, bầu Hiển và phu nhân Thanh Hoà diện đồ hiệu sang trọng, vui vẻ chạm ly chúc mừng năm mới cùng các con và các cháu. Tuy nhiên, spotlight của buổi tiệc bất ngờ lại rơi trọn vào tay ái nữ của Chủ tịch Hà Nội FC Đỗ Vinh Quang và Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh. Cô bé Tuệ An xuất hiện với váy xinh xắn, tay nâng ly chúc mừng cùng cả nhà, dù chỉ mới hơn 2 tuổi, nhóc tỳ đã thể hiện phong thái tự tin của tiểu thư hào môn.

Khung hình khác, cô bé cầm đồ chơi phát sáng trên tay, vừa chạy nhảy vừa cười tươi, vui vẻ nhảy múa khiến cả không gian như bừng sáng. Khoảnh khắc bé hồn nhiên vẫy tay, cười toe toét trước ống kính nhanh chóng "đốn tim" cộng đồng mạng. Khoảnh khắc nhóc tỳ quậy tưng bừng được Đỗ Mỹ Linh giới thiệu là "lúc có cồn", đồng thời cảm thán: "Cái này mẹ cháu không dám nhận giống mẹ", khiến netizen cười lăn.

Ái nữ nhà Đỗ Mỹ Linh chiếm spotlight ở tiệc Giao thừa 2026 (Ảnh: TTNV)

Sau khi kết hôn với Chủ tịch CLB Hà Nội Đỗ Vinh Quang, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh ngày càng ghi điểm bởi hình ảnh nàng dâu kín tiếng nhưng khéo léo, hiếm khi khoe khoang cuộc sống xa hoa dù đang sống trong một gia đình danh giá bậc nhất làng bóng đá Việt. Mỗi lần xuất hiện, cô đều toát lên vẻ dịu dàng, nền nã - đúng kiểu "giàu nhưng không phô". Những video đời thường của Đỗ Mỹ Linh xoay quanh cô con gái nhỏ Tuệ An lại nhận được rất nhiều sự yêu mến của cư dân mạng vì độ gần gũi, dễ thương.

Tiệc Giao thừa 2026 nhà bầu Hiển khép lại bằng những khoảnh khắc ấm áp, tiếng cười trẻ nhỏ và không khí gia đình quây quần đúng nghĩa. Chỉ bằng video vỏn vẹn 24 giây cũng đủ cho thấy: Đỗ Mỹ Linh đang có một cuộc sống hôn nhân yên ấm, viên mãn bên con gái cưng và chồng thiếu gia trong gia đình hào môn.