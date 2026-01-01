2026 đặc biệt của Đỗ Mỹ Linh cùng chủ tịch CLB bóng đá Hà Nội giữa nghi vấn mang thai lần 2

Trong không khí rộn ràng của những ngày đầu năm mới 2026, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh đã khiến người hâm mộ thích thú khi chia sẻ khoảnh khắc sum vầy đầy hạnh phúc và tinh nghịch bên tổ ấm nhỏ của mình.

Trên trang cá nhân, nàng hậu sinh năm 1996 vừa đăng tải bức ảnh selfie cùng chồng là Chủ tịch CLB Hà Nội – Đỗ Vinh Quang và con gái đầu lòng (bé Ti Ti). Khác với hình ảnh chỉn chu thường thấy tại các sự kiện hào môn, gia đình nhỏ chọn cách đón năm mới đầy trẻ trung và gần gũi.

Loạt khoảnh khắc cực đáng yêu nhà chủ tịch CLB Hà Nội (Ảnh: FBNV)

Cả gia đình gây chú ý khi cùng diện phụ kiện là những chiếc kính rực rỡ. Trong khi vợ chồng Đỗ Mỹ Linh lựa chọn tông màu xanh lá, thì cô công chúa nhỏ lại chiếm trọn spotlight với chiếc kính màu đỏ nổi bật cùng biểu cảm vô cùng kháu khỉnh khi nép vào lòng bố mẹ. Kèm theo bức ảnh, Đỗ Mỹ Linh gửi gắm lời chúc ngắn gọn "Hpnyyy" (Happy New Year) cùng biểu tượng trái tim ngọt ngào dành cho ông xã.

Kể từ khi về chung một nhà và đón thành viên mới, Đỗ Mỹ Linh khá kín tiếng và dành phần lớn thời gian chăm sóc gia đình. Những khoảnh khắc đời thường giản dị nhưng tràn ngập tiếng cười như thế này luôn nhận được sự ngưỡng mộ từ dân tình, minh chứng cho cuộc sống hôn nhân viên mãn của nàng hậu bên cạnh người đứng đầu CLB bóng đá.

Bên cạnh khoảnh khắc hạnh phúc, cộng đồng mạng cũng đổ dồn sự chú ý vào vóc dáng của nàng hậu. Thời gian gần đây, Đỗ Mỹ Linh liên tục vướng nghi vấn mang thai lần hai khi xuất hiện với vòng hai có phần "lùm lùm" và gương mặt tròn trịa hơn trước. Dân tình càng háo hức bước sang năm mới 2026, gia đình chủ tịch đội bóng sẽ công bố tin vui.