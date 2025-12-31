Cô gái sở hữu bắp tay “dị thường” bậc nhất lịch sử thể hình thế giới, đàn ông còn phải nể

Trong lịch sử thể hình nữ, rất hiếm cái tên khiến giới chuyên môn lẫn người hâm mộ phải trầm trồ chỉ với một chi tiết trên cơ thể. Renné Toney là trường hợp như vậy – nữ vận động viên người Brazil từng được ghi nhận có bắp tay lớn nhất thế giới ở nữ, trở thành biểu tượng đặc biệt của làng female thể hình nữ.

Thể hình đáng kinh ngạc của nữ VĐV Renné Toney (Ảnh: femuscle)

Renné Toney gây chấn động khi số đo vòng bắp tay vượt mốc 50cm – con số vốn chỉ xuất hiện ở các nam lực sĩ hạng nặng. Trong các lần xuất hiện tại những sự kiện lớn như Arnold Classic Expo, thân hình của cô nhanh chóng thu hút toàn bộ ống kính truyền thông, đặc biệt là cặp tay cuồn cuộn, nổi khối rõ rệt đến mức được mô tả là “phi sinh học” so với chuẩn mực thông thường của nữ giới.

Bắp tay cực khủng, khác biệt trong giới thể hình nữ (Ảnh: X)

Cô nàng sở hữu cơ bắp cuồn cuộn (Ảnh: X)

Không theo đuổi hình ảnh fitness hay physique mềm mại, Renné Toney trung thành với bodybuilding thuần túy, nơi kích thước, mật độ cơ và độ sắc nét được đặt lên hàng đầu. Cô tập luyện cường độ cao trong nhiều năm, kết hợp chế độ dinh dưỡng và phục hồi khắt khe, qua đó đẩy sự phát triển cơ bắp lên ngưỡng cực hạn mà rất ít phụ nữ trên thế giới đạt tới.

Chính vì vậy, Renné Toney thường xuyên được nhắc đến trong các bảng xếp hạng và bài viết chuyên đề về “nữ VĐV có bắp tay lớn nhất lịch sử”, sánh ngang hoặc vượt qua nhiều tên tuổi lừng danh như Nataliya Kuznetsova hay Aleesha Young ở riêng hạng mục cơ tay. Dù không phải gương mặt quá phổ biến với công chúng đại chúng, Renné Toney vẫn được xem là biểu tượng độc bản của thể hình nữ thế giới.