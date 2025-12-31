Nhìn lại 2025: Pickleball Việt Nam đã đi được một chặng đường thật dài và rực rỡ!

Năm 2025 được xem là cột mốc bùng nổ chưa từng có của pickleball tại Việt Nam. Chỉ trong thời gian ngắn, môn thể thao vốn còn xa lạ với số đông đã vươn lên trở thành một trong những phong trào vận động phát triển nhanh nhất cả nước, len lỏi từ sân chơi cộng đồng cho tới các giải đấu quy mô quốc gia và quốc tế.

Người Việt chi tiền cho pickleball

Sự bùng nổ của pickleball trước hết thể hiện rõ qua thị trường tiêu dùng. Theo Việt Nam News, trong nửa đầu năm 2025, người Việt đã chi hàng trăm tỷ đồng cho vợt, bóng, giày và phụ kiện pickleball, với số lượng sản phẩm bán ra lên tới hàng triệu đơn vị. Con số này tăng gấp nhiều lần so với cùng kỳ năm trước, phản ánh tốc độ gia nhập cộng đồng người chơi mới cực mạnh. Pickleball không còn là môn thể thao thử nghiệm mà đã trở thành một lựa chọn tập luyện thường xuyên, thậm chí là phong cách sống của nhiều người.

Cơ sở hạ tầng hiện đại

Song song với đó, cơ sở hạ tầng phát triển mạnh mẽ. Tại Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng và nhiều đô thị, các sân pickleball mọc lên nhanh chóng, từ những sân cải tạo lại từ tennis, cầu lông cho tới các tổ hợp chuyên biệt quy mô lớn. Nhiều khung giờ cao điểm rơi vào tình trạng "cháy sân", buộc người chơi phải đặt lịch trước nhiều ngày. Cùng với sân bãi, các câu lạc bộ pickleball hình thành dày đặc, tạo nên mạng lưới sinh hoạt thể thao rộng khắp, kết nối đủ mọi lứa tuổi, ngành nghề.

Hình ảnh địa điểm thi đấu PPA Tour Asia – MB Vietnam Cup năm 2025 tại Đà Nẵng (Ảnh: BTC)

Bùng nổ các giải đấu lớn

Năm 2025 cũng đánh dấu sự trưởng thành về công tác tổ chức trận đấu. Hàng loạt giải đấu lớn nhỏ được tổ chức trên cả nước, từ cấp phong trào đến bán chuyên. Các giải vô địch câu lạc bộ toàn quốc, giải mở rộng do các cơ quan truyền thông và doanh nghiệp lớn tổ chức thu hút hàng trăm, thậm chí hàng nghìn vận động viên tham dự. Đáng chú ý, pickleball không còn giới hạn trong cộng đồng thể thao thuần túy mà lan sang giới doanh nhân, nghệ sĩ, người nổi tiếng, góp phần tạo hiệu ứng truyền thông mạnh mẽ và đưa môn chơi này đến gần hơn với công chúng.

VĐV Việt Nam vươn tầm quốc tế

Năm 2025 ghi nhận bước tiến mạnh mẽ của pickleball Việt Nam khi hàng loạt tay vợt trong nước liên tiếp giành chức vô địch tại các nội dung thuộc hệ thống PPA, cho thấy sự vươn lên rõ rệt về trình độ và bản lĩnh thi đấu. Ở nội dung đơn nam, những cái tên như Trịnh Linh Giang, Lý Hoàng Nam và Trương Vinh Hiển lần lượt đăng quang, tạo nên làn sóng chú ý lớn trong cộng đồng pickleball khu vực. Xuất thân từ tennis thành tích cao, các tay vợt này nhanh chóng thích nghi với pickleball, phát huy tốt nền tảng thể lực, khả năng di chuyển và tư duy chiến thuật hiện đại. Không chỉ dừng lại ở đơn nam, pickleball Việt Nam còn khẳng định sức mạnh ở nội dung đôi nam khi Trương Vinh Hiển và Đỗ Minh Quân xuất sắc giành chức vô địch PPA Tour Hàng Châu, đánh dấu cột mốc quan trọng cho các cặp VĐV trong nước trên sân chơi quốc tế.

Lý Hoàng Nam vô địch đơn nam PPA Tour Hàng Châu (Ảnh: FBNV)

Minh Quân - Vinh Hiển tạo dấu ấn nội dung đôi nam (Ảnh: FBNV)

Lần đầu tiên Việt Nam đăng cai giải quốc tế quy mô

Dấu ấn đậm nét nhất của pickleball Việt Nam trong năm 2025 chính là việc đăng cai các sự kiện quốc tế. Lần đầu tiên, một chặng đấu thuộc hệ thống PPA Tour châu Á được tổ chức tại Việt Nam, quy tụ hàng trăm vận động viên trong và ngoài nước. Sự kiện này không chỉ gây tiếng vang về chuyên môn mà còn lập kỷ lục về số lượng khán giả theo dõi trực tiếp, đưa tên Việt Nam lên bản đồ pickleball thế giới. Từ một thị trường mới nổi, Việt Nam nhanh chóng trở thành điểm đến hấp dẫn của cộng đồng pickleball khu vực.

Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng nhanh cũng đặt ra không ít thách thức. Việc quản lý chất lượng sân bãi, tiêu chuẩn thi đấu, hệ thống xếp hạng vận động viên và định hướng phát triển lâu dài vẫn là bài toán cần lời giải. Dẫu vậy, với nền tảng phong trào rộng khắp và sự quan tâm ngày càng lớn từ xã hội, pickleball được kỳ vọng sẽ sớm chuyên nghiệp hoá,

Có thể khẳng định, năm 2025 là năm bản lề của pickleball Việt Nam. Từ một trào lưu du nhập mới đầu còn bị nghi ngờ về tính chuyên môn, toàn là thị phi liên quan đến trang phục, bộ môn này đã vươn mình trở thành "hiện tượng thể thao phong trào", vừa mang giá trị rèn luyện sức khỏe, vừa mở ra một thị trường kinh tế – giải trí đầy tiềm năng.