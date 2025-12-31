BLV đang viral khắp cõi mạng những ngày gần đây vì "nhìn lén Faker" là ai?

Ánh mắt đầy ngưỡng mộ của anh hướng về "Quỷ Vương Bất Tử" nhanh chóng trở thành đề tài bàn tán sôi nổi, thậm chí được ví von là ánh nhìn dành cho "bạch nguyệt quang", rất gần nhưng cũng đầy xa vời.

Nhân vật trong khung hình viral đó không ai khác chính là Văn Tùng - bình luận viên có sức ảnh hưởng lớn trong cộng đồng Liên Minh Huyền Thoại Việt Nam. Dù là một người hâm mộ lâu năm của Faker và T1, Văn Tùng vẫn giữ sự chừng mực, lịch sự khi chỉ đứng quan sát từ xa trong khoảnh khắc được gặp thần tượng ngoài đời thực, khi không có sự cho phép tiếp cận trực tiếp.

Văn Tùng, tên đầy đủ là Lê Văn Tùng, sinh năm 1995, hiện đang đảm nhận vai trò bình luận viên LMHT. Bên cạnh đó, anh còn hoạt động với tư cách streamer, content creator và KOL trong lĩnh vực esports, góp phần đưa LMHT đến gần hơn với đông đảo khán giả trong nước.

Văn Tùng là một trong những bình luận viên Liên Minh Huyền Thoại tiêu biểu của esports Việt Nam, được cộng đồng ghi nhận không bởi sự bùng nổ nhất thời mà bằng hành trình làm nghề bền bỉ hơn một thập kỷ. Bắt đầu từ niềm đam mê thuần túy với LMHT những năm đầu game xuất hiện tại Việt Nam, anh từng bước trưởng thành qua vai trò bình luận viên, phân tích viên tại GAM Esports, rồi khẳng định dấu ấn cá nhân khi gia nhập BOX Studio. Với phong cách bình luận mạch lạc, nghiêm túc, thiên về chuyên môn và đặc biệt là sự am hiểu sâu sắc LCK, Văn Tùng trở thành "điểm tựa" cho khán giả Việt khi theo dõi các giải đấu lớn.

Tiếp xúc với LMHT từ những ngày đầu tựa game này du nhập vào Việt Nam khoảng năm 2013, Văn Tùng nhanh chóng hình thành niềm đam mê đặc biệt với bộ môn MOBA của Riot Games. Đến năm 2016, anh chính thức bước chân vào con đường bình luận chuyên nghiệp, tham gia nhiều giải đấu trong nước lẫn quốc tế. Sau gần một thập kỷ gắn bó, Văn Tùng được đánh giá cao nhờ chuyên môn tốt, giọng bình luận truyền cảm và sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo.

Năm 2019, Văn Tùng gia nhập GAM Esports với vai trò phân tích viên, phối hợp cùng HLV Tinikun trong công tác chiến thuật. Anh đã góp phần giúp GAM giành chức vô địch VCS, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, sang năm 2020, Văn Tùng rời đội để đầu quân cho BOX Studio, tập trung vào vai trò streamer và gaming creator.

Sự chỉn chu, tâm huyết trong từng sản phẩm của Văn Tùng đã giúp anh khẳng định được tên tuổi trong giới content creator esports. Năm 2021, tại LPL All-Star Weekend 2021 - lễ trao giải thường niên của LMHT Trung Quốc, Văn Tùng đã được vinh danh tại hạng mục Người sáng tạo nội dung LPL ở nước ngoài xuất sắc nhất năm. Giải thưởng này là thành quả xứng đáng cho công sức mà Văn Tùng đặt vào LMHT, đồng thời là động lực giúp nam caster tiếp tục cống hiến cho sự phát triển của tựa game.

Với những khán giả chưa theo dõi Văn Tùng, anh được biết đến là một fan trung thành, lâu năm của Faker và đội tuyển SKT/T1. Nam BLV không ngần ngại thể hiện sự yêu mến dành cho các tuyển thủ T1 thông qua loạt video co-stream, phản ứng khi xem đấu tập, leo rank hay thi đấu chính thức. Những khoảnh khắc phản ứng từ cuồng nhiệt đến "hấp hối" mỗi khi theo dõi đội tuyển anh yêu có những pha thi đấu "diễn xiếc", chơi đùa với trái tim người hâm mộ đã trở thành thương hiệu của "Tê Con" Văn Tùng.

Một trong những giai thoại đáng nhớ nhất về sự cuồng nhiệt của Văn Tùng dành cho T1 là câu chuyện chiếc áo vest "vía". Cụ thể, trong CKTG 2023, mỗi lần Văn Tùng mặc chiếc áo vest từng diện trong ngày cưới để co-stream hoặc bình luận các trận đấu của T1, đội tuyển này đều giành chiến thắng. Tin vào yếu tố "tâm linh", anh quyết định mặc nguyên chiếc áo vest đó xuyên suốt giải đấu, thậm chí không giặt. Điều đặc biệt là thói quen này tiếp tục được duy trì tại CKTG 2024 và 2025, và T1 vẫn lên ngôi vô địch thế giới.

Hành động nhỏ mang màu sắc vui vẻ, tâm linh của Văn Tùng khiến cộng đồng người hâm mộ esports vừa bất ngờ vừa thích thú. Anh từng được biết đến với việc T1 thắng thì thức trắng đêm ăn mừng, T1 thua thì hủy stream, không phân tích" Thậm chí, cộng đồng fan còn đùa rằng với Văn Tùng, T1 mới là "vợ cả", còn Mai Dora - người vợ ngoài đời thực của anh chỉ là "vợ lẽ" mà thôi.

Từ phòng stream quen thuộc đến hậu trường fan meeting, Văn Tùng vẫn giữ nguyên một ánh nhìn ngưỡng mộ dành cho Faker. Có lẽ, trong thế giới LMHT, không nhiều người vừa đủ chuyên môn để bình luận T1, vừa đủ đam mê để tin vào một chiếc áo vest "vía" suốt nhiều mùa CKTG như anh.