Đêm Giao thừa, David Beckham nghẹn ngào nhắn nhủ con trai cả đang xa cách: "Bố yêu con. Con là cả cuộc đời của bố!"

Đêm Giao thừa 31/12/2025, Sir David Beckham khiến MXH dậy sóng khi đăng tải loạt ảnh gia đình kèm những dòng chú thích ngắn gọn nhưng nặng trĩu cảm xúc. Đáng chú ý hơn cả, trong bức tranh tưởng như trọn vẹn ấy, Brooklyn Beckham - người con trai cả đang "xa cách" gia đình - bất ngờ được gọi tên theo cách không thể rõ ràng hơn.

Không nhắc thẳng, không nói nhiều, David Beckham chọn cách nhẹ nhàng nhưng đủ sâu: đưa Brooklyn trở lại trong album gia đình, giữa thời điểm mối quan hệ cha - con được cho là căng thẳng nhất suốt nhiều năm qua.

Trong một bức ảnh cũ chụp Brooklyn thời niên thiếu, cựu danh thủ viết vỏn vẹn: "Bố yêu con rất nhiều". Ở bức ảnh cuối cùng - nơi Victoria Beckham xuất hiện cùng đủ 4 người con - chú thích được đẩy lên cao trào: "Cả cuộc sống của tôi". Một câu nói ngắn, nhưng với nhiều người, đó chính là "nhánh ô liu lớn nhất" David Beckham từng gửi tới con trai cả.

David Beckham nhớ thương con trai cả (Ảnh: IGNV)

Ông khẳng định yêu vợ và các con rất nhiều (Ảnh: IGNV)

Brooklyn - "mảnh ghép vắng mặt" suốt cả năm 2025

Thực tế, Brooklyn Beckham đã vắng bóng khỏi gần như mọi sự kiện quan trọng của gia đình Beckham trong suốt năm qua: từ sinh nhật tuổi 50 của cha, lễ phong tước hiệp sĩ tại Lâu đài Windsor, cho tới buổi ra mắt series Netflix của mẹ Victoria và các show diễn thời trang tại Paris, New York, London.

Không chỉ vậy, Brooklyn và vợ Nicola Peltz còn không mời gia đình Beckham tham dự lễ renew lời thề hôn nhân tổ chức tại dinh thự nhà vợ ở New York hồi tháng 8 - chi tiết từng bị xem là "cú đâm đau đớn" nhất với David và Victoria.

Cuối tháng 12, khi cả gia đình Beckham có mặt tại Bath để dự đám cưới con gái Gordon Ramsay - Holly Ramsay - thì Brooklyn lại khoe ảnh tại nhà vợ ở Los Angeles, cách xa hàng nghìn cây số.

Brooklyn đã trở thành tâm điểm của cuộc mâu thuẫn gia đình Beckham (Ảnh: JM Haedrich)

David Beckham vẫn chọn… tiến về phía trước

Bất chấp những khoảng cách ngày một rõ rệt, David Beckham dường như không muốn khoét sâu mâu thuẫn. Trước đó trong ngày, ông chia sẻ carousel tổng kết năm 2025 - năm được xem là đỉnh cao sự nghiệp hậu sân cỏ: tròn 50 tuổi, được phong tước hiệp sĩ và giành MLS với tư cách đồng sở hữu Inter Miami.

Dù album này không có Brooklyn, David vẫn nhấn mạnh lòng biết ơn dành cho gia đình: "Tôi cảm thấy rất may mắn với một năm đầy những khoảnh khắc không thể quên… Cảm ơn những kỷ niệm tuyệt vời, tôi sẽ mãi nhớ năm 2025".

Ông cũng trích lời Sir Alex Ferguson: "Cứ tiếp tục thôi" - như một cách tự nhắc mình bước tiếp, thay vì dừng lại ở tổn thương.

David Beckham bày tỏ tình yêu với các con (Ảnh: IGNV)

Victoria Beckham và tín hiệu ủng hộ âm thầm

Lady Victoria Beckham nhanh chóng chia sẻ lại bài đăng của chồng, bà Becks viết: "Em và các con đều rất tự hào về anh (và yêu anh rất nhiều!)". Nhà thiết kế thời trang cũng chia sẻ lại bức ảnh David và con trai cả Brooklyn kèm theo một trái tim sống động bày tỏ tình cảm dành cho con.

Victoria cũng thể hiện tình cảm với con trai Brooklyn (Ảnh: IGNV)

Trong khi đó, cậu ba Cruz Beckham từng xác nhận Brooklyn đã chặn toàn bộ gia đình trên mạng xã hội, phủ nhận tin đồn cha mẹ unfollow con trai: "Bố mẹ tôi sẽ không bao giờ unfollow con trai mình… Họ thức dậy và phát hiện bị block. Tôi cũng vậy".

Một bài đăng - nhiều tầng ý nghĩa

Không tuyên bố, không trách móc, cũng không nhắc tên trực diện, David Beckham chọn cách của một người cha: nhắc lại rằng, dù chuyện gì xảy ra, các con vẫn là "cuộc đời" của ông.

Giữa hàng loạt ồn ào gia đình Beckham suốt năm 2025, bài đăng Giao thừa này được xem như lời nhắn công khai, mềm mỏng nhưng rõ ràng nhất mà David Beckham gửi tới Brooklyn - rằng cánh cửa gia đình vẫn luôn mở.