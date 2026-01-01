5 năm mới công khai "danh phận", Hoa khôi Hà thành tung ảnh hẹn hò tuyển thủ Việt Nam đêm Giao thừa gây chú ý

Ngay thời khắc năm mới 2026 vừa sang, người hâm mộ bóng đá Việt Nam đã nhận tin vui khi tiền vệ ĐT Việt Nam Trần Minh Vương chính thức công khai ảnh hẹn hò cùng bạn gái Bùi Thu Hương - Hoa khôi Thanh lịch Miss & Mister Hà Nội 2022. Sau nhiều năm vướng tin đồn hẹn hò nhưng gần như không lên tiếng, cặp đôi cuối cùng cũng công khai mối quan hệ khiến netizen đồng loạt chú ý.

Trong loạt ảnh được chia sẻ, Minh Vương và Thu Hương không ngại thể hiện sự thân mật nơi đông người. Từ khoảnh khắc cùng tạo hình trái tim đáng yêu đến cái ôm từ phía sau đầy che chở của nam tiền vệ dành cho bạn gái, tất cả đều toát lên vibe tình yêu lâu năm - nhẹ nhàng mà bền chặt. Đáng chú ý, Hoa khôi Thu Hương còn thoải mái tựa đầu vào người yêu, gương mặt rạng rỡ, hạnh phúc thấy rõ.

Khoảnh khắc hẹn hò ngọt ngào của Minh Vương và bạn gái Hoa khôi (Ảnh: IGNV)

Bùi Thu Hương từng gây chú ý khi đăng quang danh hiệu Hoa khôi Thanh lịch Miss & Mister Hà Nội 2022 với nhan sắc ngọt ngào, khí chất nền nã. Trong khi đó, Trần Minh Vương là gương mặt quen thuộc của bóng đá Việt Nam, được yêu mến bởi lối sống kín tiếng, tập trung cho sự nghiệp và hiếm khi chia sẻ chuyện đời tư.

Được biết, Minh Vương và Thu Hương đã gắn bó với nhau suốt khoảng 5 năm, song cả hai chọn cách yêu âm thầm, tránh xa thị phi. Vào năm 2003, khi thông tin hẹn hò của cặp đôi được truyền thông tiết lộ, đôi bên có cách phản hồi trái chiều khiến netizen tranh cãi. Trong khi phía Bùi Thu Hương khẳng định đã hẹn hò Minh Vương được 2 năm thì phía chàng cầu thủ lại nói cả hai đã chia tay. Sau đó là khoảng thời gian cặp đôi được cho là đã "gương vỡ lại lành" và vẫn luôn yêu đương âm thầm. Dù từng nhiều lần bị "team qua đường" bắt gặp đi cùng nhau hay lộ hint trên mạng xã hội, cặp đôi vẫn giữ im lặng cho đến thời điểm hiện tại.

Nhan sắc ngọt ngào của bạn gái Trần Minh Vương (Ảnh: FBNV)

Việc công khai đúng dịp đầu năm mới được xem như động thái khẳng định mối quan hệ nghiêm túc và bền vững của cặp đôi trai tài - gái sắc. Không ít cư dân mạng còn để lại bình luận: "Yêu lâu thế này là sắp có tin vui rồi đây!".

Mở đầu 2026 bằng những khoảnh khắc ngọt ngào thế này, Trần Minh Vương và Bùi Thu Hương đúng chuẩn couple khiến người xem chỉ biết… xin vía tình yêu dài lâu.