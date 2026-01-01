Nhà Khánh Thi - Phan Hiển toàn cực phẩm: Bộ ảnh đầu năm xịn xò, visual 3 "cậu ấm câu chiêu" hot hơn bố mẹ!

Mở bát năm mới 2026, Khánh Thi - Phan Hiển khiến cộng đồng mạng không khỏi "lụi tim" khi tung ra bộ ảnh gia đình cực phẩm với concept tông be - trắng ấm áp, đậm không khí lễ hội. Khoảnh khắc bộ đôi kiện tướng cùng ba nhóc tỳ quây quần bên nhau cũng đủ thấy trọn vẹn vibe gia đình viên mãn chuẩn viên mãn, đáng mơ ước.

Trong loạt ảnh, vợ chồng kiện tướng dancesport xuất hiện đầy rạng rỡ, visual ngày càng thăng hạng sau nhiều năm về chung một nhà. Khánh Thi ghi điểm với nhan sắc mặn mà, thần thái dịu dàng của mẹ 3 con, còn Phan Hiển vẫn giữ phong độ ông bố trẻ trung, bảnh bao đúng chuẩn "chồng nhà người ta".

Tuy nhiên, tâm điểm spotlight lại thuộc về 3 nhóc tỳ nhà Khánh Thi - Phan Hiển. Cả ba bé xuất hiện trong những bộ trang phục đồng điệu, biểu cảm tự nhiên trước ống kính, mỗi người một nét nhưng đều chung một điểm: càng lớn càng xinh - càng nhìn càng yêu. Cậu cả Kubi Minh Cường ra dáng anh lớn, gương mặt sáng, nụ cười hiền đúng kiểu "soái ca nhí". Cô hai Anna Vương Diễm điệu đà, thần thái sang chảnh, tạo dáng cực chuyên nghiệp, ánh mắt lanh lợi đúng chất "cô chiêu". Em út Lisa Thuỳ Linh gây sốt nhất, visual ngọt ngào, biểu cảm búp bê đáng yêu khiến netizen chỉ muốn "bế về nuôi".

Gia đình Khánh Thi - Phan Hiển chiêu đãi fan bằng bữa tiệc "visual" cực phẩm (Ảnh: FBNBV)

Nhiều cư dân mạng không ngần ngại để lại bình luận: "Nhà này gen trội thật sự", "Xem ảnh mà không biết nên ngắm bố mẹ hay mấy nhóc", thậm chí còn đùa vui rằng visual 3 nhóc tỳ đang có phần… lấn át cả bố mẹ.

Không chỉ là một bộ ảnh gia đình đầu năm, loạt khoảnh khắc lần này còn cho thấy cuộc sống hạnh phúc, viên mãn của Khánh Thi - Phan Hiển sau nhiều năm gắn bó. Từ cặp đôi vàng của làng dancesport đến gia đình kiểu mẫu trong mắt công chúng, cả hai ngày càng ghi điểm bởi hình ảnh ấm áp, tích cực và đầy yêu thương.

Đầu năm mà được "nạp vitamin gia đình" thế này, bảo sao dân mạng không xin vía rần rần cho 2026 trọn vẹn như nhà Khánh Thi - Phan Hiển.

Khoảnh khắc bé Anna tạo dáng cực xinh, thừa hưởng visual giống mẹ - Khánh Thi (Ảnh: FBNV)