Chàng trai mất đôi chân do tai nạn vẫn trở thành "quái vật thể hình" khiến cả thế giới nể phục

Thể hình vốn được xem là môn thể thao của những cơ thể hoàn hảo. Nhưng Nick Scott sinh năm 1982, người đàn ông Mỹ gắn bó cả đời với chiếc xe lăn, đã phá vỡ mọi định nghĩa cũ kỹ ấy để trở thành một trong những biểu tượng truyền cảm hứng mạnh mẽ nhất của thể hình hiện đại.

Nick Scott vượt mọi khó khăn, xây dựng sự nghiệp thể hình (Ảnh: wheelchair bodybuilding)

Ở tuổi 16, Nick Scott trải qua biến cố nghiệt ngã khi một vụ tai nạn giao thông cướp đi khả năng vận động đôi chân. Với nhiều người, đó là dấu chấm hết. Nhưng với Nick Scott, bi kịch lại mở ra một con đường khác khắc nghiệt hơn, đơn độc hơn, và cũng phi thường hơn.

Không thể đứng, không thể bước lên sân khấu theo cách truyền thống, Nick Scott lựa chọn phòng gym như nơi tái sinh. Ngày qua ngày, anh tập trung toàn bộ ý chí và sức lực vào phần thân trên vai, ngực, tay và lưng những nhóm cơ trở thành “vũ khí” duy nhất giúp anh khẳng định bản thân. Từ một cơ thể tổn thương, Nick Scott dần sở hữu hình thể khiến cả giới thể hình phải nể phục với bờ vai nở rộng, cánh tay cuồn cuộn cơ bắp và thân trên săn chắc hiếm thấy ở một VĐV xe lăn.

Ý chí kiên cường của Nick Scott (Ảnh: greatestphysiques)

Sự kiên trì ấy sớm được đền đáp. Nick Scott bước lên các sân khấu thể hình dành cho VĐV khuyết tật, liên tiếp giành danh hiệu ở hệ thống giải NPC và sau đó là IFBB Pro Wheelchair Division. Quan trọng hơn, anh trở thành một trong những người tiên phong đưa thể hình xe lăn ra các sự kiện lớn như Arnold Classic, nơi trước đó vốn chỉ dành cho những VĐV thể hình thông thường.

Không dừng lại ở thành tích, Nick Scott còn để lại dấu ấn sâu đậm bằng vai trò người truyền cảm hứng. Hình ảnh một vận động viên không thể đứng nhưng vẫn sải vai đầy tự tin trên sân khấu đã làm thay đổi cách nhìn của công chúng về thể hình, về khuyết tật và về giới hạn con người.