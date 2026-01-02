Thực hư vụ ngôi sao AC Milan hẹn hò với mỹ nhân siêu vòng 1 Sydney Sweeney

Ngôi sao bóng đá Christian Pulisic mới đây đã có những phản ứng quyết liệt trước những tin đồn lan truyền trên mạng xã hội về mối quan hệ tình cảm giữa anh và nữ diễn viên đình đám Hollywood Sydney Sweeney.

Cầu thủ thuộc biên chế AC Milan khẳng định trên tài khoản cá nhân:

"Làm ơn hãy ngừng bịa đặt những câu chuyện về đời tư của tôi". Anh bày tỏ sự bức xúc khi cho rằng những thông tin vô căn cứ này không chỉ là tin giả mà còn có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến cuộc sống của những người trong cuộc. Pulisic thậm chí còn để lại bình luận dưới một bài đăng tin đồn: "Dừng những lời đồn ngớ ngẩn này lại".

Christian Pulisic đính chính tin đồn hẹn hò Sydney Sweeney (Ảnh: IGNV)

Pulisic phản ứng mạnh mẽ như vậy là để bảo vệ mối quan hệ hiện tại của mình. Tiền đạo người Mỹ được cho là vẫn đang hạnh phúc bên bạn gái là nữ golfer chuyên nghiệp Alexa Melton. Cặp đôi đã công khai tình cảm vào mùa hè năm 2024 và thường xuyên ủng hộ nhau trong sự nghiệp.

Bỏ qua những ồn ào ngoài sân cỏ, Christian Pulisic đang trải qua giai đoạn thăng hoa nhất trong sự nghiệp tại Italy. Kể từ khi chuyển sang khoác áo AC Milan, anh đã trở thành trụ cột không thể thay thế, liên tục ghi bàn và kiến tạo, giúp đội bóng duy trì vị thế tại Serie A.