Doãn Hải My "lép vế" trước sắc vóc của mẹ ngoại U50 trẻ đẹp nhất làng bóng đá

Những ngày đầu năm mới, cộng đồng mạng bàn luận rôm rả khi Doãn Hải My - bà xã hậu vệ Đoàn Văn Hậu và mẹ đẻ cùng chia sẻ loạt ảnh check-in khiến dân tình không khỏi đặt lên bàn cân so sánh. Và kết quả thì… khá bất ngờ: nàng WAG sinh năm 2001 bỗng bị nhận xét "lép vế" trước sắc vóc U50 trẻ đẹp, sang chảnh của mẹ ngoại hot nhất làng bóng đá.

Ở khung hình được bà Mai Đoàn chia sẻ, mẹ của Doãn Hải My xuất hiện trong trang phục đen - đỏ nổi bật, thiết kế tinh tế, phom dáng tôn trọn thần thái quý phái. Mái tóc ngắn cá tính, phụ kiện ánh đỏ làm điểm nhấn cùng khí chất đằm thắm khiến nhiều người không tin đây là visual của một bà mẹ U50. Tổng thể vừa sang, vừa trẻ, lại có chút quyền lực - đúng kiểu "mẹ ngoại quốc dân làng bóng đá" luôn cực thu hút trong mắt netizen.

Mẹ ngoại hot nhất làng bóng đá khoe visual trẻ đẹp đầu năm (Ảnh: IGNV)

Mẹ của Doãn Hải My khiến người đối diện khó rời mắt (Ảnh: IGNV)

Trong khi đó, Doãn Hải My lại chọn phong cách hoàn toàn đối lập khi check-in biển Phú Quốc. Nàng WAG diện đồ bơi tối màu, kín đáo, tối giản, khoe vẻ đẹp tự nhiên, phóng khoáng dưới ánh hoàng hôn. Không cầu kỳ trang sức hay tạo dáng, bà xã Đoàn Văn Hậu mang đến cảm giác nhẹ nhàng, đúng tinh thần nghỉ dưỡng. Tuy nhiên, khi đặt cạnh bộ ảnh rực rỡ của mẹ đẻ, sự tiết chế này lại vô tình khiến cô nhạt nhoà hơn và có phần bị "chiếm spotlight".

Cư dân mạng nhanh chóng chia phe: người khen mẹ Hải My "hack tuổi đỉnh cao", khí chất lấn át cả con gái; người lại bênh Hải My vì mỗi người theo đuổi một vibe khác nhau - mẹ quý phái, rực rỡ; con gái trẻ trung, tối giản. Dù vậy, không thể phủ nhận một điều: nhan sắc gia đình Doãn Hải My đúng chuẩn "gen trội", từ mẹ đến con đều khiến người đối diện khó rời mắt.

So sánh cho vui đầu năm, nhưng nhìn vào loạt ảnh này, nhiều người chỉ biết thốt lên: "Đúng là mẹ nào con nấy, cực phẩm hội tụ, gen đỉnh".